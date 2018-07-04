"عسكر": ميليشيا الحوثي ارتكبت جميع الانتهاكات المحظورة ضد أطفال اليمن

قال: قتلت 1372 طفلاً واعتقلت المئات وحولت 1962 مدرسة لمراكز عسكرية

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن ميليشيا الحوثي الإهاربية ارتكبت جميع الانتهاكات التي حظرها القانون الدولي ضد الأطفال كالقتل والتعذيب والتجنيد والحرمان من الرعاية الصحية والحرمان من المساعدات الإنسانية.

وفي التفاصيل، أوضح الوزير "عسكر" أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قتلت أكثر من 1372 طفلاً منذ الانقلاب، بينهم 204 أطفال قتلتهم الألغام التي زرعتها الميليشيا الإرهابية، كما اعتقلت 489 طفلاً في نقاط التفتيش معظمهم في ذمار وصنعاء وإب والحديدة وعمران، بهدف تجنيدهم وإرسالهم للمعارك، وكذلك استخدمت الميليشيا الحوثية الإرهابية 1962 مدرسة كمراكز عسكرية ومخازن للأسلحة خصوصًا في تعز وعدن قبل تحريرها، وهو ما أدى إلى حرمان الأطفال من الحق في التعليم، كما جندت أطفال الملاجئ في تعز والمحويج .

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، اليوم الأربعاء، بمدينة جنيف تحت عنوان " كيف ننقذ ونحمي النساء والأطفال في الأزمة اليمنية" بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مدير إدارة المساعدات الطبية البيئية عبدالله بن صالح المعلم وعدد من المنظمات الدولية.

قال عسكر إن الميليشيا الحوثية الإرهابية حرمت الأطفال من المساعدات الإنسانية، ونهبت أكثر من 500 شحنة إغاثية، ومنعت وصول 65 سفينة محملة بمواد الإغاثة، وقصفت 4 شاحنات مساعدات.

وحول الهجمات على المرافق الطبية وحرمان أطفال اليمن من الرعاية الصحية، بيّن وزير حقوق الإنسان اليمني، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية دمرت أكثر من 180 مستشفى ومنشأة طبية في 17 مديرية مختلفة، كما حولت المراكز الطبية لمواقع عسكرية ومخازن أسلحة.

وأفاد بأن أكثر من 140 طفلاً لقي حتفه خلال عام 2015 بسبب حمى الضنك ، وهو المرض الذي أصاب 10 آلاف طفل، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين لقوا حتفهم بمرض الكوليرا.

وقال : قتلت الميليشيا الحوثية الإرهابية 814 امرأة منذ الانقلاب في الفترة من سبتمبر 2014 إلى مايو 2018 ، كما أصابت 4179 امرأة.

ودعا عسكر الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا الحوثية الإرهابية لوقف تجنيد الأطفال ووقف العنف ضد النساء في اليمن.

كما تم عرض فيلم وثائقي عن الناشطة رهام البدر الشاهدة التي قتلتها رصاصات قناصة الميليشيا الحوثية الإرهابية.

