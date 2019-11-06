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مجمع "إرادة الرياض" يعلن إدراج الفحص المبكر لهشاشة العظام على المرضى النفسيين المنوَّمين

مختصون يؤكدون: متعاطو الكحول الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض

دعا المدير التنفيذي لمجمع إرادة (الأمل سابقًا) للصحة النفسية بالرياض، الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، إلى تنفيذ مبادرة لإدراج الفحص المبكر لهشاشة العظام للمرضى النفسيين المنوَّمين؛ ليكون ضمن الفحوصات الدورية المقدمة؛ وبالتالي تقديم العلاج اللازم للحالات التي تعاني الهشاشة.

جاء ذلك خلال احتفال المجمع صباح اليوم (الأربعاء) بفعاليات اليوم العالمي لهشاشة العظام، من خلال معرض شارك فيه عدد من الأقسام بالمجمع، شملت التغذية والباطنة والأشعة والصيدلية والعلاج الطبيعي، إضافة إلى طالبات قسم الأشعة التشخيصية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وحضره المساعد للخدمات الطبية الدكتور حسن بن رافع الشهري، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمراجعين.

وكشف مختصون مشاركون في المعرض أن هناك احتمالية كبيرة لتعرُّض المرضى النفسيين للإصابة بمرض هشاشة العظام؛ وذلك لقلة أو انعدام ممارسة الرياضة، إضافة لنوع الغذاء، وبعض العلاجات النفسية، ونحوها.. كما أن مَن يتعاطون الكحول يعتبرون ضمن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

وبيّن المشاركون في المعرض أن نسبة الإصابة بالمرض تصل لدى النساء إلى 68 %، فيما تصل لدى الرجال إلى 53 %، ويتوقع أن تشهد نسبة الكسور في الفخذ ارتفاعًا خلال العام 2050م؛ إذ يصل عند النساء إلى 24 %، وعند الرجال إلى 31 %.

وذكر المشاركون في المعرض أن أعراض الإصابة بالمرض تتمثل في انحناء العمود الفقري، ونقص الطول، وألم في الظهر والمفاصل، وسهولة كسر العظام.. وأن طرق الوقاية من هشاشة العظام تتلخص في تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين (د)، والتقليل من الأغذية الغنية بالفسفور قدر الإمكان حتى لا تؤثر في امتصاص الجسم للكالسيوم، وعدم الإفراط في تناول البروتينات، ومزاولة الرياضة الخفيفة، كالمشي والسباحة، والاعتدال في تناول الدهون، والتعرُّض لأشعة الشمس عند الشروق والغروب.. داعين إلى ضرورة إجراء الفحوصات الدورية للعظام للتأكد من عدم تعرُّضها للإصابة بهذا المرض.

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مجمع "إرادة الرياض" يعلن إدراج الفحص المبكر لهشاشة العظام على المرضى النفسيين المنوَّمين
سبق

دعا المدير التنفيذي لمجمع إرادة (الأمل سابقًا) للصحة النفسية بالرياض، الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، إلى تنفيذ مبادرة لإدراج الفحص المبكر لهشاشة العظام للمرضى النفسيين المنوَّمين؛ ليكون ضمن الفحوصات الدورية المقدمة؛ وبالتالي تقديم العلاج اللازم للحالات التي تعاني الهشاشة.

جاء ذلك خلال احتفال المجمع صباح اليوم (الأربعاء) بفعاليات اليوم العالمي لهشاشة العظام، من خلال معرض شارك فيه عدد من الأقسام بالمجمع، شملت التغذية والباطنة والأشعة والصيدلية والعلاج الطبيعي، إضافة إلى طالبات قسم الأشعة التشخيصية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وحضره المساعد للخدمات الطبية الدكتور حسن بن رافع الشهري، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمراجعين.

وكشف مختصون مشاركون في المعرض أن هناك احتمالية كبيرة لتعرُّض المرضى النفسيين للإصابة بمرض هشاشة العظام؛ وذلك لقلة أو انعدام ممارسة الرياضة، إضافة لنوع الغذاء، وبعض العلاجات النفسية، ونحوها.. كما أن مَن يتعاطون الكحول يعتبرون ضمن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

وبيّن المشاركون في المعرض أن نسبة الإصابة بالمرض تصل لدى النساء إلى 68 %، فيما تصل لدى الرجال إلى 53 %، ويتوقع أن تشهد نسبة الكسور في الفخذ ارتفاعًا خلال العام 2050م؛ إذ يصل عند النساء إلى 24 %، وعند الرجال إلى 31 %.

وذكر المشاركون في المعرض أن أعراض الإصابة بالمرض تتمثل في انحناء العمود الفقري، ونقص الطول، وألم في الظهر والمفاصل، وسهولة كسر العظام.. وأن طرق الوقاية من هشاشة العظام تتلخص في تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين (د)، والتقليل من الأغذية الغنية بالفسفور قدر الإمكان حتى لا تؤثر في امتصاص الجسم للكالسيوم، وعدم الإفراط في تناول البروتينات، ومزاولة الرياضة الخفيفة، كالمشي والسباحة، والاعتدال في تناول الدهون، والتعرُّض لأشعة الشمس عند الشروق والغروب.. داعين إلى ضرورة إجراء الفحوصات الدورية للعظام للتأكد من عدم تعرُّضها للإصابة بهذا المرض.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
10:24 PM

مجمع "إرادة الرياض" يعلن إدراج الفحص المبكر لهشاشة العظام على المرضى النفسيين المنوَّمين

مختصون يؤكدون: متعاطو الكحول الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا المدير التنفيذي لمجمع إرادة (الأمل سابقًا) للصحة النفسية بالرياض، الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، إلى تنفيذ مبادرة لإدراج الفحص المبكر لهشاشة العظام للمرضى النفسيين المنوَّمين؛ ليكون ضمن الفحوصات الدورية المقدمة؛ وبالتالي تقديم العلاج اللازم للحالات التي تعاني الهشاشة.

جاء ذلك خلال احتفال المجمع صباح اليوم (الأربعاء) بفعاليات اليوم العالمي لهشاشة العظام، من خلال معرض شارك فيه عدد من الأقسام بالمجمع، شملت التغذية والباطنة والأشعة والصيدلية والعلاج الطبيعي، إضافة إلى طالبات قسم الأشعة التشخيصية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وحضره المساعد للخدمات الطبية الدكتور حسن بن رافع الشهري، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمراجعين.

وكشف مختصون مشاركون في المعرض أن هناك احتمالية كبيرة لتعرُّض المرضى النفسيين للإصابة بمرض هشاشة العظام؛ وذلك لقلة أو انعدام ممارسة الرياضة، إضافة لنوع الغذاء، وبعض العلاجات النفسية، ونحوها.. كما أن مَن يتعاطون الكحول يعتبرون ضمن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

وبيّن المشاركون في المعرض أن نسبة الإصابة بالمرض تصل لدى النساء إلى 68 %، فيما تصل لدى الرجال إلى 53 %، ويتوقع أن تشهد نسبة الكسور في الفخذ ارتفاعًا خلال العام 2050م؛ إذ يصل عند النساء إلى 24 %، وعند الرجال إلى 31 %.

وذكر المشاركون في المعرض أن أعراض الإصابة بالمرض تتمثل في انحناء العمود الفقري، ونقص الطول، وألم في الظهر والمفاصل، وسهولة كسر العظام.. وأن طرق الوقاية من هشاشة العظام تتلخص في تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين (د)، والتقليل من الأغذية الغنية بالفسفور قدر الإمكان حتى لا تؤثر في امتصاص الجسم للكالسيوم، وعدم الإفراط في تناول البروتينات، ومزاولة الرياضة الخفيفة، كالمشي والسباحة، والاعتدال في تناول الدهون، والتعرُّض لأشعة الشمس عند الشروق والغروب.. داعين إلى ضرورة إجراء الفحوصات الدورية للعظام للتأكد من عدم تعرُّضها للإصابة بهذا المرض.

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