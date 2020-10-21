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شكر السعودية على جهودها.. "بومبيو": حررنا اثنين من مواطنينا لدى الحوثيين

قال: لا موعد لرفع السودان من قائمة الإرهاب.. وعلاقتها مع إسرائيل قرار سيادي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء مباشرة العمل على قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حسب موقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، قال مايك بومبيو في مؤتمر صحفي: "قرار العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي، يعود للحكومة السودانية". مشيرًا إلى أنه لا يوجد توقيت لإعلان شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي للأزمة بين أرمينيا وأذربيجان، وقال: "إن الأولوية في ناغورنو كاراباخ لوقف التصعيد والعمل العسكري". وأشار إلى أن "السلاح الروسي يشكل تهديدًا لنا ولحلفائنا، وأن الاتفاق يلزم روسيا بالتصريح عن عدد الرؤوس الحربية النووية".

وفي الشأن اليمني قال: "نجحنا في تحرير اثنين من مواطنينا لدى الحوثيين"، موجهًا الشكر للسعودية على مساعدتها في الإفراج عنهما.

وتابع: "نواصل العمل على إطلاق سراح المحتجزين في سوريا وإيران. وسياستنا ألا ندفع أموالاً مقابل ذلك". مبينًا: "لن نعدل سياستنا في سوريا للإفراج عن الصحفي أوستن".

وحول أزمة ليبيا قال: "نؤيد المساعي التي تبذلها 5 +5 بشأن ليبيا"، مطالبًا القوات الأجنبية بمغادرة البلاد تمهيدًا لحل النزاع.

أما الملف السوري فقال عنه: "نظام الأسد يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في سوريا".

وحول رسائل هيلاري كلينتون قال: "سيتم إعلان قضيتها في الوقت المناسب".

وتطرق للخلاف بين كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية، وقال: "الموقف الأمريكي لم يتغير بشأن الخلاف بين الكوريتين".

وتحدث عن فيروس كورونا المستجد متهمًا الصين بعدم الشفافية حول خروج الفيروس من ووهان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شكر السعودية على جهودها.. "بومبيو": حررنا اثنين من مواطنينا لدى الحوثيين
سبق

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء مباشرة العمل على قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حسب موقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، قال مايك بومبيو في مؤتمر صحفي: "قرار العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي، يعود للحكومة السودانية". مشيرًا إلى أنه لا يوجد توقيت لإعلان شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي للأزمة بين أرمينيا وأذربيجان، وقال: "إن الأولوية في ناغورنو كاراباخ لوقف التصعيد والعمل العسكري". وأشار إلى أن "السلاح الروسي يشكل تهديدًا لنا ولحلفائنا، وأن الاتفاق يلزم روسيا بالتصريح عن عدد الرؤوس الحربية النووية".

وفي الشأن اليمني قال: "نجحنا في تحرير اثنين من مواطنينا لدى الحوثيين"، موجهًا الشكر للسعودية على مساعدتها في الإفراج عنهما.

وتابع: "نواصل العمل على إطلاق سراح المحتجزين في سوريا وإيران. وسياستنا ألا ندفع أموالاً مقابل ذلك". مبينًا: "لن نعدل سياستنا في سوريا للإفراج عن الصحفي أوستن".

وحول أزمة ليبيا قال: "نؤيد المساعي التي تبذلها 5 +5 بشأن ليبيا"، مطالبًا القوات الأجنبية بمغادرة البلاد تمهيدًا لحل النزاع.

أما الملف السوري فقال عنه: "نظام الأسد يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في سوريا".

وحول رسائل هيلاري كلينتون قال: "سيتم إعلان قضيتها في الوقت المناسب".

وتطرق للخلاف بين كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية، وقال: "الموقف الأمريكي لم يتغير بشأن الخلاف بين الكوريتين".

وتحدث عن فيروس كورونا المستجد متهمًا الصين بعدم الشفافية حول خروج الفيروس من ووهان.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
11:51 PM

شكر السعودية على جهودها.. "بومبيو": حررنا اثنين من مواطنينا لدى الحوثيين

قال: لا موعد لرفع السودان من قائمة الإرهاب.. وعلاقتها مع إسرائيل قرار سيادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء مباشرة العمل على قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حسب موقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، قال مايك بومبيو في مؤتمر صحفي: "قرار العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي، يعود للحكومة السودانية". مشيرًا إلى أنه لا يوجد توقيت لإعلان شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي للأزمة بين أرمينيا وأذربيجان، وقال: "إن الأولوية في ناغورنو كاراباخ لوقف التصعيد والعمل العسكري". وأشار إلى أن "السلاح الروسي يشكل تهديدًا لنا ولحلفائنا، وأن الاتفاق يلزم روسيا بالتصريح عن عدد الرؤوس الحربية النووية".

وفي الشأن اليمني قال: "نجحنا في تحرير اثنين من مواطنينا لدى الحوثيين"، موجهًا الشكر للسعودية على مساعدتها في الإفراج عنهما.

وتابع: "نواصل العمل على إطلاق سراح المحتجزين في سوريا وإيران. وسياستنا ألا ندفع أموالاً مقابل ذلك". مبينًا: "لن نعدل سياستنا في سوريا للإفراج عن الصحفي أوستن".

وحول أزمة ليبيا قال: "نؤيد المساعي التي تبذلها 5 +5 بشأن ليبيا"، مطالبًا القوات الأجنبية بمغادرة البلاد تمهيدًا لحل النزاع.

أما الملف السوري فقال عنه: "نظام الأسد يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في سوريا".

وحول رسائل هيلاري كلينتون قال: "سيتم إعلان قضيتها في الوقت المناسب".

وتطرق للخلاف بين كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية، وقال: "الموقف الأمريكي لم يتغير بشأن الخلاف بين الكوريتين".

وتحدث عن فيروس كورونا المستجد متهمًا الصين بعدم الشفافية حول خروج الفيروس من ووهان.

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