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اتحاد الغرف الخليجية يستكمل عمل استراتيجيته وهيكلته على هامش اجتماع القيادات التنفيذية

بحضور "المشاري" والأمناء ومديري الغرف الأعضاء

عقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي -ممثلاً في فريق عمل استكمال إعادة الهيكلة والاستراتيجية الخاصة- اليوم اجتماعاً عن بُعد، على هامش اجتماع لجنة القيادات التنفيذية 48 للاتحاد، بحضور الأمين العام الدكتور سعود المشاري والأمناء والمديرين التنفيذيين ومديري الغرف الأعضاء.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع أهمها تقرير متابعة توصيات الاجتماع 47 للجنة القيادات التنفيذية، والتقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد للعام 2019م، وعرض مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد 2021م المتضمن الفعاليات والأنشطة، ومناقشة مشروع الموازنة التقديرية للعام 2021م، وعرض مشروع جدول أعمال الاجتماع 54 لمجلس الاتحاد، ومشروع جدول الاجتماع 49 للجنة القيادات التنفيذية.

اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

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اتحاد الغرف الخليجية يستكمل عمل استراتيجيته وهيكلته على هامش اجتماع القيادات التنفيذية
سبق

عقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي -ممثلاً في فريق عمل استكمال إعادة الهيكلة والاستراتيجية الخاصة- اليوم اجتماعاً عن بُعد، على هامش اجتماع لجنة القيادات التنفيذية 48 للاتحاد، بحضور الأمين العام الدكتور سعود المشاري والأمناء والمديرين التنفيذيين ومديري الغرف الأعضاء.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع أهمها تقرير متابعة توصيات الاجتماع 47 للجنة القيادات التنفيذية، والتقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد للعام 2019م، وعرض مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد 2021م المتضمن الفعاليات والأنشطة، ومناقشة مشروع الموازنة التقديرية للعام 2021م، وعرض مشروع جدول أعمال الاجتماع 54 لمجلس الاتحاد، ومشروع جدول الاجتماع 49 للجنة القيادات التنفيذية.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
06:57 PM

اتحاد الغرف الخليجية يستكمل عمل استراتيجيته وهيكلته على هامش اجتماع القيادات التنفيذية

بحضور "المشاري" والأمناء ومديري الغرف الأعضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي -ممثلاً في فريق عمل استكمال إعادة الهيكلة والاستراتيجية الخاصة- اليوم اجتماعاً عن بُعد، على هامش اجتماع لجنة القيادات التنفيذية 48 للاتحاد، بحضور الأمين العام الدكتور سعود المشاري والأمناء والمديرين التنفيذيين ومديري الغرف الأعضاء.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع أهمها تقرير متابعة توصيات الاجتماع 47 للجنة القيادات التنفيذية، والتقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد للعام 2019م، وعرض مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد 2021م المتضمن الفعاليات والأنشطة، ومناقشة مشروع الموازنة التقديرية للعام 2021م، وعرض مشروع جدول أعمال الاجتماع 54 لمجلس الاتحاد، ومشروع جدول الاجتماع 49 للجنة القيادات التنفيذية.

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