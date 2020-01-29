طلاق وافتراق.. البرلمان الأوروبي يصوّت على انفصال بريطانيا

الاتحاد يعتبر خروج لندن جرحاً.. وينفذه بلا وداع

يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لإبرام اتفاق بريكست الذي يحدد سبل الطلاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في آخر مرحلة كبرى لإنجاز الانفصال قبل يومين من خروج البريطانيين.

وبحسب "فرانس 24"، من المقرر أن يجري التصويت التاريخي قرابة الساعة 18:00 (17:00 ت غ) بعد نقاش يستمر ساعتين، ويعطى الكلام فيه للجميع، ولن يستغرق التصويت سوى بضع دقائق، ومن المتوقع أن يعطي البرلمان فيه الضوء الأخضر لبريكست بغالبية بسيطة من الأصوات التي يتم الإدلاء بها.

واعتبر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية عشية هذا اليوم الفاصل أن خروج بريطانيا جرح للجميع، لكن يجب احترام مشيئة المواطنين البريطانيين.

وقدّم ممثل المملكة المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو صباح اليوم إلى المجلس الأوروبي الوثيقة الرسمية التي تعلن استيفاء لندن جميع واجباتها القانونية للخروج من الاتحاد.

وتقضي المرحلة الأخيرة بموافقة مجلس الدول الأعضاء بموجب آلية خطية غداً على الاتفاق، ليصبح بريكست نافذاً في الساعة 23:00 ت غ ليل الجمعة، بعد 47 عاماً من علاقة اتّسمت في غالب الأحيان بالصعوبة.

وتكرس عملية التصويت خروج النواب البريطانيين من البرلمان الأوروبي، من غير أن يدري الاتحاد حقاً كيف يودّعهم، فهذه لحظة صعبة على التكتل؛ إذ إنها أول مرة يخرج أحد أعضائه، بعد سنوات من التوسّع.