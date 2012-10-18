النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبير اقتصادي: انتعاش متوقع للحركة التسويقية والسياحة الداخلية عقب تخفيف الإجراءات

"باعجاجة": المملكة تبرهن كل يوم على نجاح قراراتها في محاربة كورونا

قال الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة: يُعتبر التسوق من المؤثرات الرئيسية المحددة لقدرات المؤسسات والشركات، على الاستمرار في تلبية احتياجات المستهلكين على وجه العموم؛ إذ إن أنشطة التسوق تساعد على زيادة الحركة الاقتصادية في المجتمع؛ مما ينعكس على الأنشطة الاقتصادية محليًّا وعالميًّا.

وأوضح "باعجاجة" أنه مع زيادة مستوى المعيشة في المجتمعات وظهور المنتجات بكميات كبيرة، أصبح من الصعوبة بمكان بيعُ هذه السلع بشكل مباشر للمستهلك النهائي، وكان من الضروري وجود منشآت متخصصة في كيفية تسويق المنتجات الضخمة، والإعلان والترويج للسلع والخدمات؛ ولذلك نلاحظ أنه مع انتشار وباء كورونا قلّت هذه الحركة.. والآن بعد انحسار الوباء بدأت الخدمات التسويقية تؤدي مهامها على أكمل وجه؛ إذ يُتوقع مع تخفيف القيود والإجراءات ارتفاع الحركة التسويقية إلى ما نسبته 50% عما كانت عليه مع انتشار الوباء.

ولفت إلى أن تخفيف ورفع القيود، سينعش أيضًا السياحة الداخلية بشكل كبير؛ خاصة أن المملكة لديها مقومات كبيرة في الجانب السياحي كما في عسير والطائف وموسم الرياض، وبالتالي تخفيف القيود سينعش القطاع ويزيد من إيراداته.

وأكد أن المملكة يومًا تلو الآخر تبرهن على نجاح قراراتها في محاربة الجائحة وانتقالها السلس من مرحلة إلى مرحلة، دون الوقوع في فخ التعجل والمكاسب السريعة.. وبإعلان الجهات المسؤولة تخفيف الاحترازات الصحية تدخل السعودية المرحلة الأخيرة من مواجهة الجائحة، بعد أن تمكنت باقتدار من كسب المراحل السابقة بأقل الخسائر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خبير اقتصادي: انتعاش متوقع للحركة التسويقية والسياحة الداخلية عقب تخفيف الإجراءات
سبق

قال الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة: يُعتبر التسوق من المؤثرات الرئيسية المحددة لقدرات المؤسسات والشركات، على الاستمرار في تلبية احتياجات المستهلكين على وجه العموم؛ إذ إن أنشطة التسوق تساعد على زيادة الحركة الاقتصادية في المجتمع؛ مما ينعكس على الأنشطة الاقتصادية محليًّا وعالميًّا.

وأوضح "باعجاجة" أنه مع زيادة مستوى المعيشة في المجتمعات وظهور المنتجات بكميات كبيرة، أصبح من الصعوبة بمكان بيعُ هذه السلع بشكل مباشر للمستهلك النهائي، وكان من الضروري وجود منشآت متخصصة في كيفية تسويق المنتجات الضخمة، والإعلان والترويج للسلع والخدمات؛ ولذلك نلاحظ أنه مع انتشار وباء كورونا قلّت هذه الحركة.. والآن بعد انحسار الوباء بدأت الخدمات التسويقية تؤدي مهامها على أكمل وجه؛ إذ يُتوقع مع تخفيف القيود والإجراءات ارتفاع الحركة التسويقية إلى ما نسبته 50% عما كانت عليه مع انتشار الوباء.

ولفت إلى أن تخفيف ورفع القيود، سينعش أيضًا السياحة الداخلية بشكل كبير؛ خاصة أن المملكة لديها مقومات كبيرة في الجانب السياحي كما في عسير والطائف وموسم الرياض، وبالتالي تخفيف القيود سينعش القطاع ويزيد من إيراداته.

وأكد أن المملكة يومًا تلو الآخر تبرهن على نجاح قراراتها في محاربة الجائحة وانتقالها السلس من مرحلة إلى مرحلة، دون الوقوع في فخ التعجل والمكاسب السريعة.. وبإعلان الجهات المسؤولة تخفيف الاحترازات الصحية تدخل السعودية المرحلة الأخيرة من مواجهة الجائحة، بعد أن تمكنت باقتدار من كسب المراحل السابقة بأقل الخسائر.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
01:10 PM

خبير اقتصادي: انتعاش متوقع للحركة التسويقية والسياحة الداخلية عقب تخفيف الإجراءات

"باعجاجة": المملكة تبرهن كل يوم على نجاح قراراتها في محاربة كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
18
1,499

قال الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة: يُعتبر التسوق من المؤثرات الرئيسية المحددة لقدرات المؤسسات والشركات، على الاستمرار في تلبية احتياجات المستهلكين على وجه العموم؛ إذ إن أنشطة التسوق تساعد على زيادة الحركة الاقتصادية في المجتمع؛ مما ينعكس على الأنشطة الاقتصادية محليًّا وعالميًّا.

وأوضح "باعجاجة" أنه مع زيادة مستوى المعيشة في المجتمعات وظهور المنتجات بكميات كبيرة، أصبح من الصعوبة بمكان بيعُ هذه السلع بشكل مباشر للمستهلك النهائي، وكان من الضروري وجود منشآت متخصصة في كيفية تسويق المنتجات الضخمة، والإعلان والترويج للسلع والخدمات؛ ولذلك نلاحظ أنه مع انتشار وباء كورونا قلّت هذه الحركة.. والآن بعد انحسار الوباء بدأت الخدمات التسويقية تؤدي مهامها على أكمل وجه؛ إذ يُتوقع مع تخفيف القيود والإجراءات ارتفاع الحركة التسويقية إلى ما نسبته 50% عما كانت عليه مع انتشار الوباء.

ولفت إلى أن تخفيف ورفع القيود، سينعش أيضًا السياحة الداخلية بشكل كبير؛ خاصة أن المملكة لديها مقومات كبيرة في الجانب السياحي كما في عسير والطائف وموسم الرياض، وبالتالي تخفيف القيود سينعش القطاع ويزيد من إيراداته.

وأكد أن المملكة يومًا تلو الآخر تبرهن على نجاح قراراتها في محاربة الجائحة وانتقالها السلس من مرحلة إلى مرحلة، دون الوقوع في فخ التعجل والمكاسب السريعة.. وبإعلان الجهات المسؤولة تخفيف الاحترازات الصحية تدخل السعودية المرحلة الأخيرة من مواجهة الجائحة، بعد أن تمكنت باقتدار من كسب المراحل السابقة بأقل الخسائر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,595
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,941
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,062
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,721

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة