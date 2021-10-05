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وزير التعليم يرعى احتفال اليوم العالمي للمعلم

تقديراً لدور المعلمين والمعلمات في بناء الإنسان

رعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم احتفال وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلّم، تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض"؛ وذلك تزامناً مع المناسبة العالمية التي توافق 5 أكتوبر من كل عام، وتقديراً لدور المعلمين والمعلمات في بناء الإنسان، وإخلاصهم في أداء رسالتهم التعليمية.

وشهد الحفل تكريم عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين في إدارات التعليم المختلفة وتقديراً لجهودهم في إعداد وتطوير قدرات جيل المستقبل.

وقدمت المعلمة منال صالح السيف كلمة المعلمين والمعلمات، أكدت فيها أن التعليم في المملكة يحظى باهتمام القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات هم قلب التعليم النابض بما يقدمونه من جهود في خدمة المجتمع وتنميته، وكذلك تعزيز قيم الوسطية والاعتدال، والاعتزاز بالانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وبناء الإنسان السعودي المنافس عالمياً.

وتضمن الحفل فيلماً مرئياً يبرز دور المعلم في بناء الأجيال، وصناعة قصص النجاح والتميز، وذلك بحضور نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يرعى احتفال اليوم العالمي للمعلم
سبق

رعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم احتفال وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلّم، تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض"؛ وذلك تزامناً مع المناسبة العالمية التي توافق 5 أكتوبر من كل عام، وتقديراً لدور المعلمين والمعلمات في بناء الإنسان، وإخلاصهم في أداء رسالتهم التعليمية.

وشهد الحفل تكريم عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين في إدارات التعليم المختلفة وتقديراً لجهودهم في إعداد وتطوير قدرات جيل المستقبل.

وقدمت المعلمة منال صالح السيف كلمة المعلمين والمعلمات، أكدت فيها أن التعليم في المملكة يحظى باهتمام القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات هم قلب التعليم النابض بما يقدمونه من جهود في خدمة المجتمع وتنميته، وكذلك تعزيز قيم الوسطية والاعتدال، والاعتزاز بالانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وبناء الإنسان السعودي المنافس عالمياً.

وتضمن الحفل فيلماً مرئياً يبرز دور المعلم في بناء الأجيال، وصناعة قصص النجاح والتميز، وذلك بحضور نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
04:03 PM

وزير التعليم يرعى احتفال اليوم العالمي للمعلم

تقديراً لدور المعلمين والمعلمات في بناء الإنسان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم احتفال وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلّم، تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض"؛ وذلك تزامناً مع المناسبة العالمية التي توافق 5 أكتوبر من كل عام، وتقديراً لدور المعلمين والمعلمات في بناء الإنسان، وإخلاصهم في أداء رسالتهم التعليمية.

وشهد الحفل تكريم عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين في إدارات التعليم المختلفة وتقديراً لجهودهم في إعداد وتطوير قدرات جيل المستقبل.

وقدمت المعلمة منال صالح السيف كلمة المعلمين والمعلمات، أكدت فيها أن التعليم في المملكة يحظى باهتمام القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات هم قلب التعليم النابض بما يقدمونه من جهود في خدمة المجتمع وتنميته، وكذلك تعزيز قيم الوسطية والاعتدال، والاعتزاز بالانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وبناء الإنسان السعودي المنافس عالمياً.

وتضمن الحفل فيلماً مرئياً يبرز دور المعلم في بناء الأجيال، وصناعة قصص النجاح والتميز، وذلك بحضور نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة.

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