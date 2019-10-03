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فرنسا : زيادة طهران لأنشطتها النووية ستؤدي لتجدد التوتر في المنطقة

أكدت أن أمام إيران وأمريكا شهرًا للجلوس لطاولة التفاوض

قال وزير الخارجية الفرنسي إن أمام إيران والولايات المتحدة شهرًا للجلوس إلى طاولة التفاوض، مشيرًا إلى أن خطة طهران لزيادة أنشطتها النووية في نوفمبر ستؤدي لتجدد التوتر في المنطقة حسب رويترز.

وتفصيلاً ..حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل مغادرته نيويورك الأسبوع الماضي التوسط في محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن محاولاته باءت بالفشل.

وقال جان إيف لو دريان للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ”ما زلنا نعد تلك المبادرات، التي لم تنجح، مطروحة والأمر يرجع لإيران والولايات المتحدة للاستفادة منها في فترة زمنية محدودة نسبيًا لأن إيران أعلنت إجراءات جديدة لتقليص التزاماتها باتفاق فيينا في نوفمبر“.

وأضاف ”تلك الإجراءات تنذر بفترة جديدة من التوتر والتصعيد ولذلك علينا أن نستغل المساحة السياسية المتاحة للمضي قدمًا“.

وتابع قائلاً ”هناك إطار عمل على الطاولة اليوم نعتقد أننا يمكننا أن نتحرك على ضوئه والدبلوماسية الفرنسية تعمل على ذلك“.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا : زيادة طهران لأنشطتها النووية ستؤدي لتجدد التوتر في المنطقة
سبق

قال وزير الخارجية الفرنسي إن أمام إيران والولايات المتحدة شهرًا للجلوس إلى طاولة التفاوض، مشيرًا إلى أن خطة طهران لزيادة أنشطتها النووية في نوفمبر ستؤدي لتجدد التوتر في المنطقة حسب رويترز.

وتفصيلاً ..حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل مغادرته نيويورك الأسبوع الماضي التوسط في محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن محاولاته باءت بالفشل.

وقال جان إيف لو دريان للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ”ما زلنا نعد تلك المبادرات، التي لم تنجح، مطروحة والأمر يرجع لإيران والولايات المتحدة للاستفادة منها في فترة زمنية محدودة نسبيًا لأن إيران أعلنت إجراءات جديدة لتقليص التزاماتها باتفاق فيينا في نوفمبر“.

وأضاف ”تلك الإجراءات تنذر بفترة جديدة من التوتر والتصعيد ولذلك علينا أن نستغل المساحة السياسية المتاحة للمضي قدمًا“.

وتابع قائلاً ”هناك إطار عمل على الطاولة اليوم نعتقد أننا يمكننا أن نتحرك على ضوئه والدبلوماسية الفرنسية تعمل على ذلك“.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
11:32 PM

فرنسا : زيادة طهران لأنشطتها النووية ستؤدي لتجدد التوتر في المنطقة

أكدت أن أمام إيران وأمريكا شهرًا للجلوس لطاولة التفاوض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الفرنسي إن أمام إيران والولايات المتحدة شهرًا للجلوس إلى طاولة التفاوض، مشيرًا إلى أن خطة طهران لزيادة أنشطتها النووية في نوفمبر ستؤدي لتجدد التوتر في المنطقة حسب رويترز.

وتفصيلاً ..حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل مغادرته نيويورك الأسبوع الماضي التوسط في محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن محاولاته باءت بالفشل.

وقال جان إيف لو دريان للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ”ما زلنا نعد تلك المبادرات، التي لم تنجح، مطروحة والأمر يرجع لإيران والولايات المتحدة للاستفادة منها في فترة زمنية محدودة نسبيًا لأن إيران أعلنت إجراءات جديدة لتقليص التزاماتها باتفاق فيينا في نوفمبر“.

وأضاف ”تلك الإجراءات تنذر بفترة جديدة من التوتر والتصعيد ولذلك علينا أن نستغل المساحة السياسية المتاحة للمضي قدمًا“.

وتابع قائلاً ”هناك إطار عمل على الطاولة اليوم نعتقد أننا يمكننا أن نتحرك على ضوئه والدبلوماسية الفرنسية تعمل على ذلك“.

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