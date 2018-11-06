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شاهد.. "قوس قزح" يزين سماء فيفاء بعد الأمطار الغزيرة والبرد

المناظر البديعة دفعت الأهالي للخروج والاستمتاع بها

ارتسمت ألوان قوس قزح في سماء محافظة فيفاء بعد هطول الأمطار مساء الليلة، بعدما هطلت الأمطار بغزارة وتبعها تساقط البَرَد، لترتسم على أثرها ألون الطيف بشكل رائع وفي صورة جمالية بديعة جعلت سكان المحافظة يخرجون من منازلهم ويشاهدونها بعد أن تشكلت بشكل واضح.

وتتميز محافظة فيفاء بالخضرة والأمطار طوال العام، إلا أن بعض المواسم تشهد غزارة في معدل الأمطار على عكس المواسم الأخرى، ومما يميز مناخ فيفاء هي الأجواء المعتدلة طيلة فصول السنة.

كما أن للضباب والبَرَد حكاية عشق لا يعرفها إلا من سكن أو زار جبال فيفاء، فهي حكاية جمال متكررة ترويها قمم الجبال، وهي تعانق السحاب في فيفاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "قوس قزح" يزين سماء فيفاء بعد الأمطار الغزيرة والبرد
سبق

ارتسمت ألوان قوس قزح في سماء محافظة فيفاء بعد هطول الأمطار مساء الليلة، بعدما هطلت الأمطار بغزارة وتبعها تساقط البَرَد، لترتسم على أثرها ألون الطيف بشكل رائع وفي صورة جمالية بديعة جعلت سكان المحافظة يخرجون من منازلهم ويشاهدونها بعد أن تشكلت بشكل واضح.

وتتميز محافظة فيفاء بالخضرة والأمطار طوال العام، إلا أن بعض المواسم تشهد غزارة في معدل الأمطار على عكس المواسم الأخرى، ومما يميز مناخ فيفاء هي الأجواء المعتدلة طيلة فصول السنة.

كما أن للضباب والبَرَد حكاية عشق لا يعرفها إلا من سكن أو زار جبال فيفاء، فهي حكاية جمال متكررة ترويها قمم الجبال، وهي تعانق السحاب في فيفاء.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
06:48 PM

شاهد.. "قوس قزح" يزين سماء فيفاء بعد الأمطار الغزيرة والبرد

المناظر البديعة دفعت الأهالي للخروج والاستمتاع بها

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
15
9,189

ارتسمت ألوان قوس قزح في سماء محافظة فيفاء بعد هطول الأمطار مساء الليلة، بعدما هطلت الأمطار بغزارة وتبعها تساقط البَرَد، لترتسم على أثرها ألون الطيف بشكل رائع وفي صورة جمالية بديعة جعلت سكان المحافظة يخرجون من منازلهم ويشاهدونها بعد أن تشكلت بشكل واضح.

وتتميز محافظة فيفاء بالخضرة والأمطار طوال العام، إلا أن بعض المواسم تشهد غزارة في معدل الأمطار على عكس المواسم الأخرى، ومما يميز مناخ فيفاء هي الأجواء المعتدلة طيلة فصول السنة.

كما أن للضباب والبَرَد حكاية عشق لا يعرفها إلا من سكن أو زار جبال فيفاء، فهي حكاية جمال متكررة ترويها قمم الجبال، وهي تعانق السحاب في فيفاء.

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