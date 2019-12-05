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قبل نهاية العام.. "سامسونج" تستعدّ لإطلاق هاتفين بسعر اقتصادي

أكدت تقارير صحفية أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تستعدّ بصورة كبيرة لإطلاق هاتفين جديدين بسعر اقتصادي مناسب لكل مستخدميها.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" إلى أن "سامسونج" ستطلق قريبًا هاتفَيْ: "جلاكسي إس 10 لايت"، و"جلاكسي نوت 10 لايت".

وحصلت بالفعل سامسونج على شهادات ترخيص "بلوتوث إس 1 جي"؛ ما يشير إلى إطلاق وشيك لهاتفَيْ: "جلاكسي إس 10 لايت"، و"جلاكسي نوت 10 لايت".

ولم تكشف "سامسونج" رسميًّا عن تفاصيل الهاتفين متوسطي السعر، لكن تسريبات أشارت إلى أن "نوت 10 لايت" سيتمتّع بمعالج من نوع "آكسيونز 98".

كما كشفت صور مسربة أن الهاتفين سيتم دعمهما بكاميرا أمامية "سيلفي" أصغر حجمًا ولكن بنفس الدقة والإمكانيات.

وسيتم دعم الهاتفين بشاشة لمسية يتراوح قياسها ما بين 6.5 و6.7 بوصة، بدقة فائقة الجودة، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة اللمسية.

كما سيتم دعم "جلاكسي نوت 10 لايت" بقلم إلكتروني "إس بين"، مشابه بصورة كبيرة للنسخة الأعلى من الهاتف.

ومن المقرر أن تستضيف سامسونج حدثًا ضخمًا يوم 12 ديسمبر الجاري، ستعلن فيه عن هواتف جديدة.

سامسونج

الرئيسية/ تقنية / الأجهزة

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قبل نهاية العام.. "سامسونج" تستعدّ لإطلاق هاتفين بسعر اقتصادي
سبق

أكدت تقارير صحفية أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تستعدّ بصورة كبيرة لإطلاق هاتفين جديدين بسعر اقتصادي مناسب لكل مستخدميها.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" إلى أن "سامسونج" ستطلق قريبًا هاتفَيْ: "جلاكسي إس 10 لايت"، و"جلاكسي نوت 10 لايت".

وحصلت بالفعل سامسونج على شهادات ترخيص "بلوتوث إس 1 جي"؛ ما يشير إلى إطلاق وشيك لهاتفَيْ: "جلاكسي إس 10 لايت"، و"جلاكسي نوت 10 لايت".

ولم تكشف "سامسونج" رسميًّا عن تفاصيل الهاتفين متوسطي السعر، لكن تسريبات أشارت إلى أن "نوت 10 لايت" سيتمتّع بمعالج من نوع "آكسيونز 98".

كما كشفت صور مسربة أن الهاتفين سيتم دعمهما بكاميرا أمامية "سيلفي" أصغر حجمًا ولكن بنفس الدقة والإمكانيات.

وسيتم دعم الهاتفين بشاشة لمسية يتراوح قياسها ما بين 6.5 و6.7 بوصة، بدقة فائقة الجودة، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة اللمسية.

كما سيتم دعم "جلاكسي نوت 10 لايت" بقلم إلكتروني "إس بين"، مشابه بصورة كبيرة للنسخة الأعلى من الهاتف.

ومن المقرر أن تستضيف سامسونج حدثًا ضخمًا يوم 12 ديسمبر الجاري، ستعلن فيه عن هواتف جديدة.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
06:51 PM

قبل نهاية العام.. "سامسونج" تستعدّ لإطلاق هاتفين بسعر اقتصادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أكدت تقارير صحفية أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تستعدّ بصورة كبيرة لإطلاق هاتفين جديدين بسعر اقتصادي مناسب لكل مستخدميها.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" إلى أن "سامسونج" ستطلق قريبًا هاتفَيْ: "جلاكسي إس 10 لايت"، و"جلاكسي نوت 10 لايت".

وحصلت بالفعل سامسونج على شهادات ترخيص "بلوتوث إس 1 جي"؛ ما يشير إلى إطلاق وشيك لهاتفَيْ: "جلاكسي إس 10 لايت"، و"جلاكسي نوت 10 لايت".

ولم تكشف "سامسونج" رسميًّا عن تفاصيل الهاتفين متوسطي السعر، لكن تسريبات أشارت إلى أن "نوت 10 لايت" سيتمتّع بمعالج من نوع "آكسيونز 98".

كما كشفت صور مسربة أن الهاتفين سيتم دعمهما بكاميرا أمامية "سيلفي" أصغر حجمًا ولكن بنفس الدقة والإمكانيات.

وسيتم دعم الهاتفين بشاشة لمسية يتراوح قياسها ما بين 6.5 و6.7 بوصة، بدقة فائقة الجودة، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة اللمسية.

كما سيتم دعم "جلاكسي نوت 10 لايت" بقلم إلكتروني "إس بين"، مشابه بصورة كبيرة للنسخة الأعلى من الهاتف.

ومن المقرر أن تستضيف سامسونج حدثًا ضخمًا يوم 12 ديسمبر الجاري، ستعلن فيه عن هواتف جديدة.

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