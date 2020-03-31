السودان: ارتفاع مصابي كورونا إلى 7 حالات

الحالة السابعة لأجنبي في الستينيات من عمره

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السودان إلى سبع حالات بينها حالتا وفاة.

وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم: إن الحالة السابعة المصابة بفيروس كورونا لأجنبي في الستينيات من العمر، قدِم من الإمارات في 14 مارس الجاري؛ ليرتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة إلى سبع؛ توفي منهم اثنان.

وأشارت إلى أن الحالة السابعة تتم رعايتها في أحد عنابر العزل بولاية الخرطوم، كما بدأت بمتابعة المخالطين لها.