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"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

السودان: ارتفاع مصابي كورونا إلى 7 حالات

الحالة السابعة لأجنبي في الستينيات من عمره

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السودان إلى سبع حالات بينها حالتا وفاة.

وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم: إن الحالة السابعة المصابة بفيروس كورونا لأجنبي في الستينيات من العمر، قدِم من الإمارات في 14 مارس الجاري؛ ليرتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة إلى سبع؛ توفي منهم اثنان.

وأشارت إلى أن الحالة السابعة تتم رعايتها في أحد عنابر العزل بولاية الخرطوم، كما بدأت بمتابعة المخالطين لها.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان: ارتفاع مصابي كورونا إلى 7 حالات
سبق

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السودان إلى سبع حالات بينها حالتا وفاة.

وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم: إن الحالة السابعة المصابة بفيروس كورونا لأجنبي في الستينيات من العمر، قدِم من الإمارات في 14 مارس الجاري؛ ليرتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة إلى سبع؛ توفي منهم اثنان.

وأشارت إلى أن الحالة السابعة تتم رعايتها في أحد عنابر العزل بولاية الخرطوم، كما بدأت بمتابعة المخالطين لها.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
01:30 PM

السودان: ارتفاع مصابي كورونا إلى 7 حالات

الحالة السابعة لأجنبي في الستينيات من عمره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السودان إلى سبع حالات بينها حالتا وفاة.

وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم: إن الحالة السابعة المصابة بفيروس كورونا لأجنبي في الستينيات من العمر، قدِم من الإمارات في 14 مارس الجاري؛ ليرتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة إلى سبع؛ توفي منهم اثنان.

وأشارت إلى أن الحالة السابعة تتم رعايتها في أحد عنابر العزل بولاية الخرطوم، كما بدأت بمتابعة المخالطين لها.

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