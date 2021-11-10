الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي (الأول- 12 نقطة) يواجه نظيره الأسترالي (الثاني- 9 نقاط) غدًا الخميس في سيدني، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال "رينارد" في تصريحه: "جميعنا نعرف ماذا نعمل وأنا لديّ ثقة باللاعبين، وفي التشكيلة غدًا أمام أستراليا لديّ مدافعون متميزون وكلهم يجيدون لعب الكرات الهوائية".

وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" إيرفي رينارد، مباراة الغد أمام أستراليا بالمواجهة الصعبة؛ لأن منتخب أستراليا يلعب على أرضه وهو الأفضل من ناحية التصنيف.

مدرب الأخضر السعودي "رينارد": أثق في اللاعبين أمام أستراليا ولديّ مدافعون متميزون صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-10 وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" إيرفي رينارد، مباراة الغد أمام أستراليا بالمواجهة الصعبة؛ لأن منتخب أستراليا يلعب على أرضه وهو الأفضل من ناحية التصنيف. وقال "رينارد" في تصريحه: "جميعنا نعرف ماذا نعمل وأنا لديّ ثقة باللاعبين، وفي التشكيلة غدًا أمام أستراليا لديّ مدافعون متميزون وكلهم يجيدون لعب الكرات الهوائية". الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي (الأول- 12 نقطة) يواجه نظيره الأسترالي (الثاني- 9 نقاط) غدًا الخميس في سيدني، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443 12:59 PM

اخر تعديل 10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443 04:11 PM

مدرب الأخضر السعودي "رينارد": أثق في اللاعبين أمام أستراليا ولديّ مدافعون متميزون قبل المواجهة المنتظرة غدًا في تصفيات مونديال 2022





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وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" إيرفي رينارد، مباراة الغد أمام أستراليا بالمواجهة الصعبة؛ لأن منتخب أستراليا يلعب على أرضه وهو الأفضل من ناحية التصنيف.

وقال "رينارد" في تصريحه: "جميعنا نعرف ماذا نعمل وأنا لديّ ثقة باللاعبين، وفي التشكيلة غدًا أمام أستراليا لديّ مدافعون متميزون وكلهم يجيدون لعب الكرات الهوائية".

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي (الأول- 12 نقطة) يواجه نظيره الأسترالي (الثاني- 9 نقاط) غدًا الخميس في سيدني، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.