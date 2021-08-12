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لجنة الأفلاج: "نفخر بأن شبابنا هم مهندسو العمل التنموي"

بمناسبة اليوم العالمي للشباب

عبرت لجنة تنمية الأفلاج عن فخرها بالشباب السعوديين العاملين في اللجنة، قائلة: "نفخر بأن شبابنا هم مهندسو العمل التنموي".

جاء ذلك تفاعلاً مع اليوم العالمي للشباب، تقديراً لشباب الوطن ومدى أهمية تأثيرهم في مجتمعهم ودورهم الفعال في التنمية، ودعمهم المستمر في التنمية بمختلف المجالات، وتحفيزهم على العطاء لمواصلة مسيرة مستقبل الوطن المشرق.

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لجنة الأفلاج: "نفخر بأن شبابنا هم مهندسو العمل التنموي"
سبق

عبرت لجنة تنمية الأفلاج عن فخرها بالشباب السعوديين العاملين في اللجنة، قائلة: "نفخر بأن شبابنا هم مهندسو العمل التنموي".

جاء ذلك تفاعلاً مع اليوم العالمي للشباب، تقديراً لشباب الوطن ومدى أهمية تأثيرهم في مجتمعهم ودورهم الفعال في التنمية، ودعمهم المستمر في التنمية بمختلف المجالات، وتحفيزهم على العطاء لمواصلة مسيرة مستقبل الوطن المشرق.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
06:54 PM

لجنة الأفلاج: "نفخر بأن شبابنا هم مهندسو العمل التنموي"

بمناسبة اليوم العالمي للشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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عبرت لجنة تنمية الأفلاج عن فخرها بالشباب السعوديين العاملين في اللجنة، قائلة: "نفخر بأن شبابنا هم مهندسو العمل التنموي".

جاء ذلك تفاعلاً مع اليوم العالمي للشباب، تقديراً لشباب الوطن ومدى أهمية تأثيرهم في مجتمعهم ودورهم الفعال في التنمية، ودعمهم المستمر في التنمية بمختلف المجالات، وتحفيزهم على العطاء لمواصلة مسيرة مستقبل الوطن المشرق.

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