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الشرقية تحتضن منافسات البطولة الدولية الودية لكرة اليد

ينظمها الاتحاد السعودي.. بمشاركة أربعة منتخبات

تستضيف المنطقة الشرقية خلال الفترة من 17 وحتى 21 ديسمبر الجاري، منافسات البطولة الدولية الودية لكرة اليد للرجال، بمشاركة أربعة منتخبات "السعودية، البحرين، مصر، المغرب" تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي لكرة اليد.

وتنطلق منافسات البطولة عصر الجمعة القادم الموافق 17 ديسمبر 2021 ، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف بمواجهتين، تجمع الأولى منتخب البحرين أمام نظيره منتخب مصر، فيما يلتقي في المواجهة الثانية "المستضيف" السعودية أمام منتخب المغرب، ويلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية أمام منتخب البحرين على نفس الصالة، فيما يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي، وفي اليوم الختامي يلتقي المنتخب المغربي أمام المنتخب البحريني، ويختتم المنتخب السعودي لقاءاته في البطولة أمام منتخب مصر على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وتأتي هذه البطولة في إطار استعدادات المنتخبات الأربعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023 "بولندا - السويد" بالنسبة للمنتخبين السعودي والبحريني وكذلك التصفيات الأفريقية التي يشارك فيها منتخبي مصر والمغرب، وستكون المدرجات متاحة لكافة الجماهير لحضور منافسات البطولة مع الالتزام بكافة البروتوكولات المنصوص عليها في وزارة الرياضة الخاصة بضوابط الحضور الجماهيري في الصالات المغلقة.

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الشرقية تحتضن منافسات البطولة الدولية الودية لكرة اليد
سبق

تستضيف المنطقة الشرقية خلال الفترة من 17 وحتى 21 ديسمبر الجاري، منافسات البطولة الدولية الودية لكرة اليد للرجال، بمشاركة أربعة منتخبات "السعودية، البحرين، مصر، المغرب" تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي لكرة اليد.

وتنطلق منافسات البطولة عصر الجمعة القادم الموافق 17 ديسمبر 2021 ، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف بمواجهتين، تجمع الأولى منتخب البحرين أمام نظيره منتخب مصر، فيما يلتقي في المواجهة الثانية "المستضيف" السعودية أمام منتخب المغرب، ويلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية أمام منتخب البحرين على نفس الصالة، فيما يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي، وفي اليوم الختامي يلتقي المنتخب المغربي أمام المنتخب البحريني، ويختتم المنتخب السعودي لقاءاته في البطولة أمام منتخب مصر على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وتأتي هذه البطولة في إطار استعدادات المنتخبات الأربعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023 "بولندا - السويد" بالنسبة للمنتخبين السعودي والبحريني وكذلك التصفيات الأفريقية التي يشارك فيها منتخبي مصر والمغرب، وستكون المدرجات متاحة لكافة الجماهير لحضور منافسات البطولة مع الالتزام بكافة البروتوكولات المنصوص عليها في وزارة الرياضة الخاصة بضوابط الحضور الجماهيري في الصالات المغلقة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
07:11 PM

الشرقية تحتضن منافسات البطولة الدولية الودية لكرة اليد

ينظمها الاتحاد السعودي.. بمشاركة أربعة منتخبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف المنطقة الشرقية خلال الفترة من 17 وحتى 21 ديسمبر الجاري، منافسات البطولة الدولية الودية لكرة اليد للرجال، بمشاركة أربعة منتخبات "السعودية، البحرين، مصر، المغرب" تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي لكرة اليد.

وتنطلق منافسات البطولة عصر الجمعة القادم الموافق 17 ديسمبر 2021 ، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف بمواجهتين، تجمع الأولى منتخب البحرين أمام نظيره منتخب مصر، فيما يلتقي في المواجهة الثانية "المستضيف" السعودية أمام منتخب المغرب، ويلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية أمام منتخب البحرين على نفس الصالة، فيما يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي، وفي اليوم الختامي يلتقي المنتخب المغربي أمام المنتخب البحريني، ويختتم المنتخب السعودي لقاءاته في البطولة أمام منتخب مصر على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وتأتي هذه البطولة في إطار استعدادات المنتخبات الأربعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023 "بولندا - السويد" بالنسبة للمنتخبين السعودي والبحريني وكذلك التصفيات الأفريقية التي يشارك فيها منتخبي مصر والمغرب، وستكون المدرجات متاحة لكافة الجماهير لحضور منافسات البطولة مع الالتزام بكافة البروتوكولات المنصوص عليها في وزارة الرياضة الخاصة بضوابط الحضور الجماهيري في الصالات المغلقة.

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