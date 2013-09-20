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"الداخلية": 26050 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ 9657 تلتها المنطقة الشرقية

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (26050) مخالفة، وذلك للفترة من 5/ 2/ 1443هـ حتى 11/ 2/ 1443هـ، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (9657)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3300)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2633)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2310)، ومنطقة القصيم بـ(2184)، ومنطقة حائل بـ(1957)، ومنطقة الجوف بـ(1532)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(836)، ومنطقة تبوك بـ(548)، ومنطقة عسير بـ(371)، ومنطقة الباحة بـ(350)، ومنطقة جازان بـ(269)، ومنطقة نجران بـ(103).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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"الداخلية": 26050 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
سبق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (26050) مخالفة، وذلك للفترة من 5/ 2/ 1443هـ حتى 11/ 2/ 1443هـ، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (9657)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3300)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2633)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2310)، ومنطقة القصيم بـ(2184)، ومنطقة حائل بـ(1957)، ومنطقة الجوف بـ(1532)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(836)، ومنطقة تبوك بـ(548)، ومنطقة عسير بـ(371)، ومنطقة الباحة بـ(350)، ومنطقة جازان بـ(269)، ومنطقة نجران بـ(103).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
03:45 PM

"الداخلية": 26050 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ 9657 تلتها المنطقة الشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (26050) مخالفة، وذلك للفترة من 5/ 2/ 1443هـ حتى 11/ 2/ 1443هـ، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (9657)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3300)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2633)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2310)، ومنطقة القصيم بـ(2184)، ومنطقة حائل بـ(1957)، ومنطقة الجوف بـ(1532)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(836)، ومنطقة تبوك بـ(548)، ومنطقة عسير بـ(371)، ومنطقة الباحة بـ(350)، ومنطقة جازان بـ(269)، ومنطقة نجران بـ(103).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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