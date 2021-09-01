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إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد.. "خالد بن سلمان" يتفقد قيادة القوات البرية ويلتقي منسوبيها

استمع لإيجازٍ عن جاهزيتها وما وصلت إليه من تطور وتحديث في التسليح والتدريب

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، قام سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بزيارة تفقدية لقيادة القوات البرية الملكية السعودية بالرياض.

وتفصيلاً، أُقيمت مراسم استقبال رسمية ترحيبًا به، لدى وصوله مقر قيادة القوات البرية، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير.

وتشرف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات البرية بالسلام على سموه.

واستمع الأمير خالد لإيجازٍ عن القوات البرية الملكية السعودية بهدف الوقوف على استعدادها وجاهزيتها وما وصلت إليه من تطور وتحديث في التسليح والتدريب ليصل بها إلى مصاف القوات الحديثة.

وفي ختام الزيارة دوّن الأمير خالد بن سلمان كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلم هدية تذكارية من قائد القوات البرية والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

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إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد.. "خالد بن سلمان" يتفقد قيادة القوات البرية ويلتقي منسوبيها
سبق

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، قام سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بزيارة تفقدية لقيادة القوات البرية الملكية السعودية بالرياض.

وتفصيلاً، أُقيمت مراسم استقبال رسمية ترحيبًا به، لدى وصوله مقر قيادة القوات البرية، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير.

وتشرف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات البرية بالسلام على سموه.

واستمع الأمير خالد لإيجازٍ عن القوات البرية الملكية السعودية بهدف الوقوف على استعدادها وجاهزيتها وما وصلت إليه من تطور وتحديث في التسليح والتدريب ليصل بها إلى مصاف القوات الحديثة.

وفي ختام الزيارة دوّن الأمير خالد بن سلمان كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلم هدية تذكارية من قائد القوات البرية والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
12:59 AM
اخر تعديل
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
03:54 AM

إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد.. "خالد بن سلمان" يتفقد قيادة القوات البرية ويلتقي منسوبيها

استمع لإيجازٍ عن جاهزيتها وما وصلت إليه من تطور وتحديث في التسليح والتدريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، قام سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بزيارة تفقدية لقيادة القوات البرية الملكية السعودية بالرياض.

وتفصيلاً، أُقيمت مراسم استقبال رسمية ترحيبًا به، لدى وصوله مقر قيادة القوات البرية، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير.

وتشرف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات البرية بالسلام على سموه.

واستمع الأمير خالد لإيجازٍ عن القوات البرية الملكية السعودية بهدف الوقوف على استعدادها وجاهزيتها وما وصلت إليه من تطور وتحديث في التسليح والتدريب ليصل بها إلى مصاف القوات الحديثة.

وفي ختام الزيارة دوّن الأمير خالد بن سلمان كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلم هدية تذكارية من قائد القوات البرية والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

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