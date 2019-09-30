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ولي العهد: إذا كنت متشائماً فيجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر

في ردّه على محاورة برنامج "60 دقيقة" حول "إنهاء الحرب في اليمن"

"كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائماً، إذا كنت متشائماً فيجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر".. بهذه الكلمات البسيطة في طرحها العميقة في مضمونها ردّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على محاورة برنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة CBS التي سألت سموه "لماذا بعد 5 سنوات أنت متفائل الليلة بأن وقف إطلاق النار من شأنه أن يستمر، وأن يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن؟".

وكان سموه قد أكّد خلال البرنامج أن الحل السياسي سيكون أسهل في اليمن إذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.


وقال: إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد: إذا كنت متشائماً فيجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر
سبق

"كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائماً، إذا كنت متشائماً فيجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر".. بهذه الكلمات البسيطة في طرحها العميقة في مضمونها ردّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على محاورة برنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة CBS التي سألت سموه "لماذا بعد 5 سنوات أنت متفائل الليلة بأن وقف إطلاق النار من شأنه أن يستمر، وأن يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن؟".

وكان سموه قد أكّد خلال البرنامج أن الحل السياسي سيكون أسهل في اليمن إذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.


وقال: إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
08:53 AM

ولي العهد: إذا كنت متشائماً فيجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر

في ردّه على محاورة برنامج "60 دقيقة" حول "إنهاء الحرب في اليمن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,172

"كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائماً، إذا كنت متشائماً فيجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر".. بهذه الكلمات البسيطة في طرحها العميقة في مضمونها ردّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على محاورة برنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة CBS التي سألت سموه "لماذا بعد 5 سنوات أنت متفائل الليلة بأن وقف إطلاق النار من شأنه أن يستمر، وأن يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن؟".

وكان سموه قد أكّد خلال البرنامج أن الحل السياسي سيكون أسهل في اليمن إذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.


وقال: إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد.

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