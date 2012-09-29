مدرب الأهلي: نسعى لتخطي عقبة النصر.. وعبدالغني ينسجم مع فلسفتي

المقهوي أكد أن فريقه يعرف الخصم جيداً

قال المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم فلادان ميلويفيتش: "نلعب مباراة هامة غدًا أمام منافس قوي، واللاعبون قاموا بالتحضير للمباراة بشكل جيد، وفلسفتي التدريبية تعتمد على احترام كل الخصوم".

جاء حديث المدرب الصربي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي ونظيره النصر ضمن دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وتابع فلادان القول: "سنلعب من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من دوري أبطال آسيا، وأتوقع أن تكون مباراة ممتعة بين الفريقين، نحن نؤمن بقدرات وإمكانيات نجوم الأهلي، مثل الهداف والقائد عمر السومة وماركو مارين الذي عاد مؤخرًا من الإصابة، وكذلك المنافس يملك لاعبين جيدين.

وعن عنصر الخبرة المتثمل في قائد الفريق والدور المناط له قال المدرب: "حسين عبدالغني من اللاعبين الذين نحترمهم بشكل كبير خاصة وأنه ما زال يلعب بقوة في هذا السن وهذا إنجاز، حيث لعب من قبل في كأس العالم، وهو لاعب ينسجم مع فلسفتي التدريبية وهو شخص رائع خارج الملعب أيضًا.

وأوضح فلادان بعد جائحة كورونا أنه من الصعب التعاقد مع لاعبين بأسعار باهظة، وعليك الاعتماد على الفئات السنية لضخ دماء جديدة بصفوف الفريق، ومن الهام جدًا المزج بين الخبرة والشباب.

من جانبه قال اللاعب حسين المقهوي،: "سنلعب غدًا مواجهة صعبة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا وكل فريق لديه معرفة كاملة عن منافسه ولعبنا سويًا مباريات عديدة في الدوري السعودي، ومن هنا تأتي صعوبة المباراة.

واختتم المقهوي: "أتمنى أن يكون الفوز حليفنا في هذه المباراة وخطف بطاقة التأهل للدور المقبل، أتوقع أن تكون المباراة ممتعة وقوية".