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النصر يعلن: إصابة عبدالرزاق حمدالله في مفصل القدم

النادي لم يعلن فترة الغياب

أعلن نادي النصر مساء اليوم الخميس إصابة هداف الفريق الكروي الأول بالنادي المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله بالتواء في مفصل القدم لكنه لم يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وغرّد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً :"أظهرت الفحوص الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الأول عبدالرزاق حمدالله تعرضه لالتواء في مفصل القدم.

وجاءت إصابة اللاعب خلال مباراة فريقه أمام نادي ضمك في افتتاح منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كسبها النصر بهدفين دون رد، علمًا بأنه أحرز الهدف الثاني.

كما أعلن النصر عن حدوث ارتفاع بسيط في درجة حرارة اللاعب سلطان الغنام بعد خضوعه للفحوص الطبية في أحد مستشفيات الرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يعلن: إصابة عبدالرزاق حمدالله في مفصل القدم
سبق

أعلن نادي النصر مساء اليوم الخميس إصابة هداف الفريق الكروي الأول بالنادي المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله بالتواء في مفصل القدم لكنه لم يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وغرّد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً :"أظهرت الفحوص الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الأول عبدالرزاق حمدالله تعرضه لالتواء في مفصل القدم.

وجاءت إصابة اللاعب خلال مباراة فريقه أمام نادي ضمك في افتتاح منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كسبها النصر بهدفين دون رد، علمًا بأنه أحرز الهدف الثاني.

كما أعلن النصر عن حدوث ارتفاع بسيط في درجة حرارة اللاعب سلطان الغنام بعد خضوعه للفحوص الطبية في أحد مستشفيات الرياض.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
11:30 PM

النصر يعلن: إصابة عبدالرزاق حمدالله في مفصل القدم

النادي لم يعلن فترة الغياب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر مساء اليوم الخميس إصابة هداف الفريق الكروي الأول بالنادي المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله بالتواء في مفصل القدم لكنه لم يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وغرّد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً :"أظهرت الفحوص الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الأول عبدالرزاق حمدالله تعرضه لالتواء في مفصل القدم.

وجاءت إصابة اللاعب خلال مباراة فريقه أمام نادي ضمك في افتتاح منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كسبها النصر بهدفين دون رد، علمًا بأنه أحرز الهدف الثاني.

كما أعلن النصر عن حدوث ارتفاع بسيط في درجة حرارة اللاعب سلطان الغنام بعد خضوعه للفحوص الطبية في أحد مستشفيات الرياض.

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