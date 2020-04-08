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"الصحة" توضح: الـ327 حالة سجلت أمس.. المؤتمر الصحفي سيكون منصة التحديث اليومي

أوضحت وزارة الصحة أن ‏عدد الحالات المسجلة بتاريخ 7 أبريل هو 327 حالة كالتالي:

‏تم الإعلان عن 190 حالة ضمن المؤتمر الصحفي يوم أمس، وهي الحالات المسجلة من بداية تاريخ 7 أبريل إلى وقت المؤتمر.

‏تم الإعلان عن 137 حالة في مؤتمر اليوم، وهي الحالات المسجلة من بعد وقت مؤتمر أمس إلى نهاية تاريخ 7 أبريل.

وقالت: سيكون المؤتمر الصحفي هو منصة التحديث اليومي للحالات المسجلة بفيروس ‫#كورونا الجديد، وحالات التعافي، وحالات الوفيات، والإعلان عن الحالات حسب اليوم الذي يسبق المؤتمر الصحفي.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توضح: الـ327 حالة سجلت أمس.. المؤتمر الصحفي سيكون منصة التحديث اليومي
سبق

أوضحت وزارة الصحة أن ‏عدد الحالات المسجلة بتاريخ 7 أبريل هو 327 حالة كالتالي:

‏تم الإعلان عن 190 حالة ضمن المؤتمر الصحفي يوم أمس، وهي الحالات المسجلة من بداية تاريخ 7 أبريل إلى وقت المؤتمر.

‏تم الإعلان عن 137 حالة في مؤتمر اليوم، وهي الحالات المسجلة من بعد وقت مؤتمر أمس إلى نهاية تاريخ 7 أبريل.

وقالت: سيكون المؤتمر الصحفي هو منصة التحديث اليومي للحالات المسجلة بفيروس ‫#كورونا الجديد، وحالات التعافي، وحالات الوفيات، والإعلان عن الحالات حسب اليوم الذي يسبق المؤتمر الصحفي.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
06:52 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:19 PM

"الصحة" توضح: الـ327 حالة سجلت أمس.. المؤتمر الصحفي سيكون منصة التحديث اليومي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
46,320

أوضحت وزارة الصحة أن ‏عدد الحالات المسجلة بتاريخ 7 أبريل هو 327 حالة كالتالي:

‏تم الإعلان عن 190 حالة ضمن المؤتمر الصحفي يوم أمس، وهي الحالات المسجلة من بداية تاريخ 7 أبريل إلى وقت المؤتمر.

‏تم الإعلان عن 137 حالة في مؤتمر اليوم، وهي الحالات المسجلة من بعد وقت مؤتمر أمس إلى نهاية تاريخ 7 أبريل.

وقالت: سيكون المؤتمر الصحفي هو منصة التحديث اليومي للحالات المسجلة بفيروس ‫#كورونا الجديد، وحالات التعافي، وحالات الوفيات، والإعلان عن الحالات حسب اليوم الذي يسبق المؤتمر الصحفي.

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