"الصحة" توضح: الـ327 حالة سجلت أمس.. المؤتمر الصحفي سيكون منصة التحديث اليومي

أوضحت وزارة الصحة أن ‏عدد الحالات المسجلة بتاريخ 7 أبريل هو 327 حالة كالتالي:

‏تم الإعلان عن 190 حالة ضمن المؤتمر الصحفي يوم أمس، وهي الحالات المسجلة من بداية تاريخ 7 أبريل إلى وقت المؤتمر.

‏تم الإعلان عن 137 حالة في مؤتمر اليوم، وهي الحالات المسجلة من بعد وقت مؤتمر أمس إلى نهاية تاريخ 7 أبريل.

وقالت: سيكون المؤتمر الصحفي هو منصة التحديث اليومي للحالات المسجلة بفيروس ‫#كورونا الجديد، وحالات التعافي، وحالات الوفيات، والإعلان عن الحالات حسب اليوم الذي يسبق المؤتمر الصحفي.