"الصحة" توضح: الـ327 حالة سجلت أمس.. المؤتمر الصحفي سيكون منصة التحديث اليومي
أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات المسجلة بتاريخ 7 أبريل هو 327 حالة كالتالي:
تم الإعلان عن 190 حالة ضمن المؤتمر الصحفي يوم أمس، وهي الحالات المسجلة من بداية تاريخ 7 أبريل إلى وقت المؤتمر.
تم الإعلان عن 137 حالة في مؤتمر اليوم، وهي الحالات المسجلة من بعد وقت مؤتمر أمس إلى نهاية تاريخ 7 أبريل.
وقالت: سيكون المؤتمر الصحفي هو منصة التحديث اليومي للحالات المسجلة بفيروس #كورونا الجديد، وحالات التعافي، وحالات الوفيات، والإعلان عن الحالات حسب اليوم الذي يسبق المؤتمر الصحفي.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة" توضح: الـ327 حالة سجلت أمس.. المؤتمر الصحفي سيكون منصة التحديث اليومي
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-04-08
أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات المسجلة بتاريخ 7 أبريل هو 327 حالة كالتالي:
تم الإعلان عن 190 حالة ضمن المؤتمر الصحفي يوم أمس، وهي الحالات المسجلة من بداية تاريخ 7 أبريل إلى وقت المؤتمر.
تم الإعلان عن 137 حالة في مؤتمر اليوم، وهي الحالات المسجلة من بعد وقت مؤتمر أمس إلى نهاية تاريخ 7 أبريل.
وقالت: سيكون المؤتمر الصحفي هو منصة التحديث اليومي للحالات المسجلة بفيروس #كورونا الجديد، وحالات التعافي، وحالات الوفيات، والإعلان عن الحالات حسب اليوم الذي يسبق المؤتمر الصحفي.
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
06:52 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:19 PM
"الصحة" توضح: الـ327 حالة سجلت أمس.. المؤتمر الصحفي سيكون منصة التحديث اليومي
أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات المسجلة بتاريخ 7 أبريل هو 327 حالة كالتالي:
تم الإعلان عن 190 حالة ضمن المؤتمر الصحفي يوم أمس، وهي الحالات المسجلة من بداية تاريخ 7 أبريل إلى وقت المؤتمر.
تم الإعلان عن 137 حالة في مؤتمر اليوم، وهي الحالات المسجلة من بعد وقت مؤتمر أمس إلى نهاية تاريخ 7 أبريل.
وقالت: سيكون المؤتمر الصحفي هو منصة التحديث اليومي للحالات المسجلة بفيروس #كورونا الجديد، وحالات التعافي، وحالات الوفيات، والإعلان عن الحالات حسب اليوم الذي يسبق المؤتمر الصحفي.