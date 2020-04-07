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شاهد.. عاصفة ترابية تقتلع الأشجار بـ"روضة هباس"

صاحبها سحب ممطرة ورياح وتسببت في تحطيم زجاج السيارات وأعمدة الإنارة

تسبَّبت العاصفة الترابية المصحوبة بالرياح القوية التي ضربت مساء أمس بلدة "روضة الهباس" جنوب رفحاء ؛ في سقوط أعمدة الكهرباء واقتلاع الأشجار وهناقر الورش، إضافة إلى تكسير زجاج السيارات.

وفي التفاصيل، وثقت مقاطع الفيديو قوة العاصفة وشدة الرياح، التي اقتلعت الأشجار، كما أظهرت المقاطع سقوط أعمدة الكهرباء وتكسير زجاج السيارات.

وكانت عاصفة ترابية مصحوبة بسحب ممطرة ورياح شديدة ضربت مساء أمس مناطق متفرقة جنوب رفحاء ومحافظات سدير والوشم.

رفحاء عاصفة ترابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. عاصفة ترابية تقتلع الأشجار بـ"روضة هباس"
سبق

تسبَّبت العاصفة الترابية المصحوبة بالرياح القوية التي ضربت مساء أمس بلدة "روضة الهباس" جنوب رفحاء ؛ في سقوط أعمدة الكهرباء واقتلاع الأشجار وهناقر الورش، إضافة إلى تكسير زجاج السيارات.

وفي التفاصيل، وثقت مقاطع الفيديو قوة العاصفة وشدة الرياح، التي اقتلعت الأشجار، كما أظهرت المقاطع سقوط أعمدة الكهرباء وتكسير زجاج السيارات.

وكانت عاصفة ترابية مصحوبة بسحب ممطرة ورياح شديدة ضربت مساء أمس مناطق متفرقة جنوب رفحاء ومحافظات سدير والوشم.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:51 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:51 PM

شاهد.. عاصفة ترابية تقتلع الأشجار بـ"روضة هباس"

صاحبها سحب ممطرة ورياح وتسببت في تحطيم زجاج السيارات وأعمدة الإنارة

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
2
11,710

تسبَّبت العاصفة الترابية المصحوبة بالرياح القوية التي ضربت مساء أمس بلدة "روضة الهباس" جنوب رفحاء ؛ في سقوط أعمدة الكهرباء واقتلاع الأشجار وهناقر الورش، إضافة إلى تكسير زجاج السيارات.

وفي التفاصيل، وثقت مقاطع الفيديو قوة العاصفة وشدة الرياح، التي اقتلعت الأشجار، كما أظهرت المقاطع سقوط أعمدة الكهرباء وتكسير زجاج السيارات.

وكانت عاصفة ترابية مصحوبة بسحب ممطرة ورياح شديدة ضربت مساء أمس مناطق متفرقة جنوب رفحاء ومحافظات سدير والوشم.

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