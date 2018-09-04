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مدير جامعة بيشة يؤكد أهمية التطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس

أكد مدير جامعة بيشة، الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي، أهمية التطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس، وانعكاس أثر ذلك إيجاباً على الطلاب والطالبات، باعتبارهم المحور الرئيس في المنظومة الأكاديمية، وتقديم تعليم متميز متطور يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة تنمية ونهضة وطنه، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال رعايته للقاء السنوي الأول لأعضاء هيئة التدريس، والذي نظمته الجامعة اليوم الثلاثاء، بمسرح الجامعة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور مهدي بن علي القرني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الأستاذ الدكتور سعيد بن مسفر المالكي، وعدد من مسؤولي ومنسوبي الجامعة.

وقال الدكتور أحمد نقادي، إن الجامعة أقرت عدة برامج تطويرية وتحفيزية تدعم جهود التطوير وتشجع على الابداع والابتكار في مختلف المجالات. ووعد بالمزيد خلال العام الحالي في إطار خطط استراتيجية تلبي احتياجات أعضاء هيئة التدريس وتحقق تطلعاتهم بإذن الله.

وعبر عن سعادته باستقبال الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير منظومة العمل والارتقاء به أكاديميًا وإداريًا.

بعد ذلك استمع مدير الجامعة، لمداخلات أعضاء هيئة التدريس، وأجاب عن استفساراتهم وأسئلتهم وملاحظاتهم بكل وضوح وشفافية.

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مدير جامعة بيشة يؤكد أهمية التطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس
سبق

أكد مدير جامعة بيشة، الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي، أهمية التطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس، وانعكاس أثر ذلك إيجاباً على الطلاب والطالبات، باعتبارهم المحور الرئيس في المنظومة الأكاديمية، وتقديم تعليم متميز متطور يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة تنمية ونهضة وطنه، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال رعايته للقاء السنوي الأول لأعضاء هيئة التدريس، والذي نظمته الجامعة اليوم الثلاثاء، بمسرح الجامعة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور مهدي بن علي القرني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الأستاذ الدكتور سعيد بن مسفر المالكي، وعدد من مسؤولي ومنسوبي الجامعة.

وقال الدكتور أحمد نقادي، إن الجامعة أقرت عدة برامج تطويرية وتحفيزية تدعم جهود التطوير وتشجع على الابداع والابتكار في مختلف المجالات. ووعد بالمزيد خلال العام الحالي في إطار خطط استراتيجية تلبي احتياجات أعضاء هيئة التدريس وتحقق تطلعاتهم بإذن الله.

وعبر عن سعادته باستقبال الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير منظومة العمل والارتقاء به أكاديميًا وإداريًا.

بعد ذلك استمع مدير الجامعة، لمداخلات أعضاء هيئة التدريس، وأجاب عن استفساراتهم وأسئلتهم وملاحظاتهم بكل وضوح وشفافية.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
02:53 PM

مدير جامعة بيشة يؤكد أهمية التطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أكد مدير جامعة بيشة، الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي، أهمية التطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس، وانعكاس أثر ذلك إيجاباً على الطلاب والطالبات، باعتبارهم المحور الرئيس في المنظومة الأكاديمية، وتقديم تعليم متميز متطور يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة تنمية ونهضة وطنه، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال رعايته للقاء السنوي الأول لأعضاء هيئة التدريس، والذي نظمته الجامعة اليوم الثلاثاء، بمسرح الجامعة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور مهدي بن علي القرني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الأستاذ الدكتور سعيد بن مسفر المالكي، وعدد من مسؤولي ومنسوبي الجامعة.

وقال الدكتور أحمد نقادي، إن الجامعة أقرت عدة برامج تطويرية وتحفيزية تدعم جهود التطوير وتشجع على الابداع والابتكار في مختلف المجالات. ووعد بالمزيد خلال العام الحالي في إطار خطط استراتيجية تلبي احتياجات أعضاء هيئة التدريس وتحقق تطلعاتهم بإذن الله.

وعبر عن سعادته باستقبال الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير منظومة العمل والارتقاء به أكاديميًا وإداريًا.

بعد ذلك استمع مدير الجامعة، لمداخلات أعضاء هيئة التدريس، وأجاب عن استفساراتهم وأسئلتهم وملاحظاتهم بكل وضوح وشفافية.

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