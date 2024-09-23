في يوم الوطن.. مسيرة وطنية للجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج

الأهالي شاركوا في الحفل الخطابي للمحافظة وتخلله تكريم ذوي الشهداء

تقدم محافظ الأفلاج تركي الهزاني مساء اليوم المسيرة الوطنية التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج، وانطلقت من لجنة التنمية حتى الوصول لمقر الحفل، وشارك فيها مديرو الإدارات الحكومية ونظمت مسيرتها بالطرقات الجهات الأمنية.

ونظمت لجنة الأفلاج بالتعاون مع بلدية الأفلاج مساء اليوم حفلاً خطابيًا تخلله كلمة لمحافظ الأفلاج رفع خلالها التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله - والشعب السعودي النبيل، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وقال "الهزاني": "نحتفل بذكرى عزيزة علينا جميعًا مشيدًا بالمضي العريق الذي بدأ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وامتد بالملوك من بعده كما تحدث عن الأمن والأمان التي تنعم المملكة به في ظل القيادة الرشيدة والمستقبل المشرق التي رسمته روية الوطن 2030" .

وشدد "الهزاني" خلال كلمته على التماسك والتلاحم حول قيادة الوطن، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان وأن يحفظها من كل مكروه.

وتلا ذلك كلمة لرئيس بلدية الأفلاج المهندس رشيد العمار، وتضمن الحفل قصائد وطنية وأوبريت وعرضة نجدية.

كما كرمت اللجنة في آخر الحفل رجال الأمن المتميزين وذوي شهداء الحد الجنوبي والمشاركين في الحفل وتلاه سحوبات جوائز بلدية الأفلاج.