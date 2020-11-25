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هيئة "الأدب" تدشن معتزل الكتابة الثالث في العُلا

بمشاركة عددٍ من الكُتاب من المملكة وبريطانيا وكندا

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة معتزلاً كتابياً في محافظة العُلا على مدى عشرة أيام، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بمشاركة عددٍ من الكُتاب من المملكة وبريطانيا وكندا.

ويُعد معتزل الكتابة الذي انطلق اليوم هو ثالث معتزل تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في العُلا، ويتضمّن حلقات نقاشية، وجولات سياحية في مناطق مختارة، إلى جانب أوقات مخصصة للعمل والكتابة، بين الكتاب والأدباء المشاركين في المعتزل.

ويأتي المعتزل ضمن مسار معتزلات الكتابة الذي أطلقته الهيئة أولاً من منطقة القصيم في العام 2019م، ثم السودة في منطقة عسير في سبتمبر من العام 2021م، إضافة للمعتزلات في محافظة العُلا.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تنفيذ برنامج إقامة أدبية لكاتب عالمي في العُلا نهاية هذا العام، والذي يأتي بوصفه أول برنامج إقامة أدبية في تاريخ المملكة.

وتعد معتزلات الكتابة بوصفها إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة الأدب والنشر والترجمة التي تهدف من خلالها إلى خلق فرص تبادل التجارب والخبرات بين الكتاب السعوديين ونظرائهم في العالم، تحقيقاً للتواصل الثقافي الدولي من خلال تمازج الثقافات الأدبية المختلفة، وسط مناخ أدبي مُحفّز على الكتابة والإبداع.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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هيئة "الأدب" تدشن معتزل الكتابة الثالث في العُلا
سبق

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة معتزلاً كتابياً في محافظة العُلا على مدى عشرة أيام، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بمشاركة عددٍ من الكُتاب من المملكة وبريطانيا وكندا.

ويُعد معتزل الكتابة الذي انطلق اليوم هو ثالث معتزل تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في العُلا، ويتضمّن حلقات نقاشية، وجولات سياحية في مناطق مختارة، إلى جانب أوقات مخصصة للعمل والكتابة، بين الكتاب والأدباء المشاركين في المعتزل.

ويأتي المعتزل ضمن مسار معتزلات الكتابة الذي أطلقته الهيئة أولاً من منطقة القصيم في العام 2019م، ثم السودة في منطقة عسير في سبتمبر من العام 2021م، إضافة للمعتزلات في محافظة العُلا.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تنفيذ برنامج إقامة أدبية لكاتب عالمي في العُلا نهاية هذا العام، والذي يأتي بوصفه أول برنامج إقامة أدبية في تاريخ المملكة.

وتعد معتزلات الكتابة بوصفها إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة الأدب والنشر والترجمة التي تهدف من خلالها إلى خلق فرص تبادل التجارب والخبرات بين الكتاب السعوديين ونظرائهم في العالم، تحقيقاً للتواصل الثقافي الدولي من خلال تمازج الثقافات الأدبية المختلفة، وسط مناخ أدبي مُحفّز على الكتابة والإبداع.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
01:23 PM

هيئة "الأدب" تدشن معتزل الكتابة الثالث في العُلا

بمشاركة عددٍ من الكُتاب من المملكة وبريطانيا وكندا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة معتزلاً كتابياً في محافظة العُلا على مدى عشرة أيام، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بمشاركة عددٍ من الكُتاب من المملكة وبريطانيا وكندا.

ويُعد معتزل الكتابة الذي انطلق اليوم هو ثالث معتزل تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في العُلا، ويتضمّن حلقات نقاشية، وجولات سياحية في مناطق مختارة، إلى جانب أوقات مخصصة للعمل والكتابة، بين الكتاب والأدباء المشاركين في المعتزل.

ويأتي المعتزل ضمن مسار معتزلات الكتابة الذي أطلقته الهيئة أولاً من منطقة القصيم في العام 2019م، ثم السودة في منطقة عسير في سبتمبر من العام 2021م، إضافة للمعتزلات في محافظة العُلا.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تنفيذ برنامج إقامة أدبية لكاتب عالمي في العُلا نهاية هذا العام، والذي يأتي بوصفه أول برنامج إقامة أدبية في تاريخ المملكة.

وتعد معتزلات الكتابة بوصفها إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة الأدب والنشر والترجمة التي تهدف من خلالها إلى خلق فرص تبادل التجارب والخبرات بين الكتاب السعوديين ونظرائهم في العالم، تحقيقاً للتواصل الثقافي الدولي من خلال تمازج الثقافات الأدبية المختلفة، وسط مناخ أدبي مُحفّز على الكتابة والإبداع.

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