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لماذا سجنت الصين العالم الذي أنتج أول أطفال "معدلة وراثيًا"؟

يطلقون عليه اسم "دكتور فرانكشتاين"

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن محكمة صينية أصدرت يوم الاثنين حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على العالم الذي أنتج أول أطفال "معدلة وراثيًا" في العالم.

وحسب وكالة "رويترز"، قال هيه جيانكوي في نوفمبر عام 2018 إنه استخدم تكنولوجيا تعديل الجينات المعروفة باسم "كريسبر- كاس 9" لتغيير جينات طفلتين توأمين، مما أثار رد فعل غاضب في الصين والعالم بشأن أخلاقيات أبحاثه وعمله.

وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، تطلق وسائل الإعلام الصينية على "جيانكوي" اسم "دكتور فرانكشتاين" نسبة إلى الرواية الإنجليزية الشهيرة التي تروي قصة العالم فيكتور فرانكشتاين الذي يقوم بتجربة علمية ينتج خلالها كائنًا غريبًا يتحول إلى وحش.

محكمة صينية السجن ثلاث سنوات لتغيير جينات طفلتين توأمين

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لماذا سجنت الصين العالم الذي أنتج أول أطفال "معدلة وراثيًا"؟
سبق

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن محكمة صينية أصدرت يوم الاثنين حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على العالم الذي أنتج أول أطفال "معدلة وراثيًا" في العالم.

وحسب وكالة "رويترز"، قال هيه جيانكوي في نوفمبر عام 2018 إنه استخدم تكنولوجيا تعديل الجينات المعروفة باسم "كريسبر- كاس 9" لتغيير جينات طفلتين توأمين، مما أثار رد فعل غاضب في الصين والعالم بشأن أخلاقيات أبحاثه وعمله.

وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، تطلق وسائل الإعلام الصينية على "جيانكوي" اسم "دكتور فرانكشتاين" نسبة إلى الرواية الإنجليزية الشهيرة التي تروي قصة العالم فيكتور فرانكشتاين الذي يقوم بتجربة علمية ينتج خلالها كائنًا غريبًا يتحول إلى وحش.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
02:42 PM

لماذا سجنت الصين العالم الذي أنتج أول أطفال "معدلة وراثيًا"؟

يطلقون عليه اسم "دكتور فرانكشتاين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن محكمة صينية أصدرت يوم الاثنين حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على العالم الذي أنتج أول أطفال "معدلة وراثيًا" في العالم.

وحسب وكالة "رويترز"، قال هيه جيانكوي في نوفمبر عام 2018 إنه استخدم تكنولوجيا تعديل الجينات المعروفة باسم "كريسبر- كاس 9" لتغيير جينات طفلتين توأمين، مما أثار رد فعل غاضب في الصين والعالم بشأن أخلاقيات أبحاثه وعمله.

وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، تطلق وسائل الإعلام الصينية على "جيانكوي" اسم "دكتور فرانكشتاين" نسبة إلى الرواية الإنجليزية الشهيرة التي تروي قصة العالم فيكتور فرانكشتاين الذي يقوم بتجربة علمية ينتج خلالها كائنًا غريبًا يتحول إلى وحش.

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