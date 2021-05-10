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"سكني" يسلم فللًا جاهزة في 12 مشروعاً بـ 7 مناطق خلال شهر أبريل الماضي

تتوزع مشاريع الوزارة  الجاهزة في عدد من مدن  المملكة، ويبلغ عددها 42 مشروعاً

سلّم برنامج "سكني" عدداً من الفلل السكنية الجاهزة في إطار جهود البرنامج المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية، حيث شمل التسليم خلال شهر أبريل الماضي 12 مشروعاً في 7 مناطق حول المملكة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية.


وأوضح برنامج "سكني" في بيان اليوم، أن التسليم شمل 3 مشاريع في منطقة القصيم، هي: "إسكان عيون الجواء" و"إسكان بريدة" و"إسكان المذنب"، و3 مشاريع أخرى في المنطقة الشرقية تضمنت "إسكان الأحساء" و"إسكان حفر الباطن" و"إسكان الخبر"، بالإضافة إلى "إسكان الخرمة" في منطقة مكة المكرمة.


وأشار "سكني" إلى أن تسليم الوحدات الجاهزة تضمن كذلك مشروعي "إسكان سكاكا2"و"إسكان القريات" في منطقة الجوف، وفي منطقة حائل مشروع "إسكان حائل"، و"إسكان الضاحية" في منطقة جازان، و"إسكان نجران" في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ويبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map .

يُذكر أن برنامج سكني تمكّن من خدمة 70 ألف أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م، بينها 49,566 أسرة سكنت منازلها، ويستهدف خدمة 220 ألف أسرة من خلال الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي وفرها خلال العام الجاري 2021، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030م وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يسلم فللًا جاهزة في 12 مشروعاً بـ 7 مناطق خلال شهر أبريل الماضي
سبق

سلّم برنامج "سكني" عدداً من الفلل السكنية الجاهزة في إطار جهود البرنامج المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية، حيث شمل التسليم خلال شهر أبريل الماضي 12 مشروعاً في 7 مناطق حول المملكة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية.


وأوضح برنامج "سكني" في بيان اليوم، أن التسليم شمل 3 مشاريع في منطقة القصيم، هي: "إسكان عيون الجواء" و"إسكان بريدة" و"إسكان المذنب"، و3 مشاريع أخرى في المنطقة الشرقية تضمنت "إسكان الأحساء" و"إسكان حفر الباطن" و"إسكان الخبر"، بالإضافة إلى "إسكان الخرمة" في منطقة مكة المكرمة.


وأشار "سكني" إلى أن تسليم الوحدات الجاهزة تضمن كذلك مشروعي "إسكان سكاكا2"و"إسكان القريات" في منطقة الجوف، وفي منطقة حائل مشروع "إسكان حائل"، و"إسكان الضاحية" في منطقة جازان، و"إسكان نجران" في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ويبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map .

يُذكر أن برنامج سكني تمكّن من خدمة 70 ألف أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م، بينها 49,566 أسرة سكنت منازلها، ويستهدف خدمة 220 ألف أسرة من خلال الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي وفرها خلال العام الجاري 2021، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030م وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 م.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
01:49 PM

"سكني" يسلم فللًا جاهزة في 12 مشروعاً بـ 7 مناطق خلال شهر أبريل الماضي

تتوزع مشاريع الوزارة  الجاهزة في عدد من مدن  المملكة، ويبلغ عددها 42 مشروعاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم برنامج "سكني" عدداً من الفلل السكنية الجاهزة في إطار جهود البرنامج المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية، حيث شمل التسليم خلال شهر أبريل الماضي 12 مشروعاً في 7 مناطق حول المملكة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية.


وأوضح برنامج "سكني" في بيان اليوم، أن التسليم شمل 3 مشاريع في منطقة القصيم، هي: "إسكان عيون الجواء" و"إسكان بريدة" و"إسكان المذنب"، و3 مشاريع أخرى في المنطقة الشرقية تضمنت "إسكان الأحساء" و"إسكان حفر الباطن" و"إسكان الخبر"، بالإضافة إلى "إسكان الخرمة" في منطقة مكة المكرمة.


وأشار "سكني" إلى أن تسليم الوحدات الجاهزة تضمن كذلك مشروعي "إسكان سكاكا2"و"إسكان القريات" في منطقة الجوف، وفي منطقة حائل مشروع "إسكان حائل"، و"إسكان الضاحية" في منطقة جازان، و"إسكان نجران" في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ويبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map .

يُذكر أن برنامج سكني تمكّن من خدمة 70 ألف أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م، بينها 49,566 أسرة سكنت منازلها، ويستهدف خدمة 220 ألف أسرة من خلال الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي وفرها خلال العام الجاري 2021، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030م وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 م.

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