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برئاسة "الربيعة".. لجنة متابعة مستجدّات "كورونا" تواصل اجتماعاتها

أكّدت استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة الفيروس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اليوم، اجتماعها الثاني والعشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة عن الفيروس.

كما استُعرض خلال الاجتماع الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم؛ بلغ 126 ألف حالة، رُصدت في 121 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت وشُفيت 68 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 4600 حالة.

وأضاف أنه سجل في المملكة حتى الآن 45 حالة مؤكدة (17 ذكورًا - 28 إناثًا)؛ 7 منها ارتبطت بالقدوم من إيران، و5 حالات من العراق، و3 مروا بإيران والعراق، و24 من مصر، و1 من الفلبين مروراً بإيطاليا، وهي الحالة الوحيدة الحرجة، و5 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية، مبيناً أن الحالات منومة وفق التالي: (17 حالة في القطيف، 4 حالات في الدمام، و22 حالة في مكة، وحالة واحدة في كلٍّ من الرياض وجدة)، كما بلغ إجمالي الموجودين في الحجر الصحي والعزل المنزلي: (2500) حالة، وبلغ إجمالي الفحوصات (4300) فحص، وإجمالي من فُحصوا في المنافذ (570) ألف شخص، لافتاً الانتباه إلى أن مركز صحة (937) تلقى 106 آلاف اتصال عن فيروس كورونا الجديد.

وأهاب الدكتور العبدالعالي بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز صحة 937"؛ للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع، كما أهاب بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشدداً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وطالب الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برئاسة "الربيعة".. لجنة متابعة مستجدّات "كورونا" تواصل اجتماعاتها
سبق

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اليوم، اجتماعها الثاني والعشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة عن الفيروس.

كما استُعرض خلال الاجتماع الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم؛ بلغ 126 ألف حالة، رُصدت في 121 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت وشُفيت 68 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 4600 حالة.

وأضاف أنه سجل في المملكة حتى الآن 45 حالة مؤكدة (17 ذكورًا - 28 إناثًا)؛ 7 منها ارتبطت بالقدوم من إيران، و5 حالات من العراق، و3 مروا بإيران والعراق، و24 من مصر، و1 من الفلبين مروراً بإيطاليا، وهي الحالة الوحيدة الحرجة، و5 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية، مبيناً أن الحالات منومة وفق التالي: (17 حالة في القطيف، 4 حالات في الدمام، و22 حالة في مكة، وحالة واحدة في كلٍّ من الرياض وجدة)، كما بلغ إجمالي الموجودين في الحجر الصحي والعزل المنزلي: (2500) حالة، وبلغ إجمالي الفحوصات (4300) فحص، وإجمالي من فُحصوا في المنافذ (570) ألف شخص، لافتاً الانتباه إلى أن مركز صحة (937) تلقى 106 آلاف اتصال عن فيروس كورونا الجديد.

وأهاب الدكتور العبدالعالي بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز صحة 937"؛ للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع، كما أهاب بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشدداً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وطالب الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
09:17 PM

برئاسة "الربيعة".. لجنة متابعة مستجدّات "كورونا" تواصل اجتماعاتها

أكّدت استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اليوم، اجتماعها الثاني والعشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة عن الفيروس.

كما استُعرض خلال الاجتماع الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم؛ بلغ 126 ألف حالة، رُصدت في 121 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت وشُفيت 68 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 4600 حالة.

وأضاف أنه سجل في المملكة حتى الآن 45 حالة مؤكدة (17 ذكورًا - 28 إناثًا)؛ 7 منها ارتبطت بالقدوم من إيران، و5 حالات من العراق، و3 مروا بإيران والعراق، و24 من مصر، و1 من الفلبين مروراً بإيطاليا، وهي الحالة الوحيدة الحرجة، و5 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية، مبيناً أن الحالات منومة وفق التالي: (17 حالة في القطيف، 4 حالات في الدمام، و22 حالة في مكة، وحالة واحدة في كلٍّ من الرياض وجدة)، كما بلغ إجمالي الموجودين في الحجر الصحي والعزل المنزلي: (2500) حالة، وبلغ إجمالي الفحوصات (4300) فحص، وإجمالي من فُحصوا في المنافذ (570) ألف شخص، لافتاً الانتباه إلى أن مركز صحة (937) تلقى 106 آلاف اتصال عن فيروس كورونا الجديد.

وأهاب الدكتور العبدالعالي بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز صحة 937"؛ للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع، كما أهاب بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشدداً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وطالب الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

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