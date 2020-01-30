وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم هذا القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة، مطالباً دول العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء المرض.

أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

"الصحة العالمية" تعلن أن تفشي كورونا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-30 أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً. وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم هذا القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة، مطالباً دول العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء المرض.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441 11:37 PM

"الصحة العالمية" تعلن أن تفشي كورونا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً أكدت انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء المرض





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أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم هذا القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة، مطالباً دول العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء المرض.