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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن تأجيل بطولاته حتى إشعار آخر

بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19"

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إرجاء عدد من مواعيده المقررة في الفترة المقبلة حتى إشعارٍ آخر، على خلفية تفشّي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أبرزها تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر تنظيمها في الكاميرون.

وأوضح الاتحاد في بيان له، اليوم، أن اتحاد "كاف" قرر تأجيل المنافسات حتى إشعار آخر، في أعقاب الهواجس والأحداث التي يشهدها العالم بشأن انتشار هذا الفيروس؛ إذ بات وباءً عالميًّا؛ بحسب منظمة الصحة العالمية.

وشمل التأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، وتصفيات نهائيات كأس العالم للسيدات لمنتخبات ما دون 20 عامًا، وتصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2020، مشيرًا إلى المواعيد الجديدة التي سيعلنها في وقت لاحق.

فيروس كورونا الجديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن تأجيل بطولاته حتى إشعار آخر
سبق

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إرجاء عدد من مواعيده المقررة في الفترة المقبلة حتى إشعارٍ آخر، على خلفية تفشّي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أبرزها تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر تنظيمها في الكاميرون.

وأوضح الاتحاد في بيان له، اليوم، أن اتحاد "كاف" قرر تأجيل المنافسات حتى إشعار آخر، في أعقاب الهواجس والأحداث التي يشهدها العالم بشأن انتشار هذا الفيروس؛ إذ بات وباءً عالميًّا؛ بحسب منظمة الصحة العالمية.

وشمل التأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، وتصفيات نهائيات كأس العالم للسيدات لمنتخبات ما دون 20 عامًا، وتصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2020، مشيرًا إلى المواعيد الجديدة التي سيعلنها في وقت لاحق.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:29 PM

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن تأجيل بطولاته حتى إشعار آخر

بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إرجاء عدد من مواعيده المقررة في الفترة المقبلة حتى إشعارٍ آخر، على خلفية تفشّي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أبرزها تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر تنظيمها في الكاميرون.

وأوضح الاتحاد في بيان له، اليوم، أن اتحاد "كاف" قرر تأجيل المنافسات حتى إشعار آخر، في أعقاب الهواجس والأحداث التي يشهدها العالم بشأن انتشار هذا الفيروس؛ إذ بات وباءً عالميًّا؛ بحسب منظمة الصحة العالمية.

وشمل التأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، وتصفيات نهائيات كأس العالم للسيدات لمنتخبات ما دون 20 عامًا، وتصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2020، مشيرًا إلى المواعيد الجديدة التي سيعلنها في وقت لاحق.

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