تنبيه لمستخدمي الطرق بالشمالية: احذروا عند القيادة لهذه الأسباب
أصدرته القوات الخاصة لأمن الطرق ونوّهت متمنية السلامة للجميع
نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍ من "العويقيلة- حزم الجلاميد- رفحاء- طريف- عرعر".
وأشارت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.
تنبيه لمستخدمي الطرق بالشمالية: احذروا عند القيادة لهذه الأسباب
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-11-07
نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍ من "العويقيلة- حزم الجلاميد- رفحاء- طريف- عرعر".
وأشارت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.
07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
09:40 AM
تنبيه لمستخدمي الطرق بالشمالية: احذروا عند القيادة لهذه الأسباب
أصدرته القوات الخاصة لأمن الطرق ونوّهت متمنية السلامة للجميع
نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍ من "العويقيلة- حزم الجلاميد- رفحاء- طريف- عرعر".
وأشارت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.