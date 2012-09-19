أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.
وللاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي:
kkmar.gov.sa
كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.
وللاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي:
kkmar.gov.sa
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كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعيةمتعب البقمي سبق 2021-09-18
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
10:12 PM
كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.
وللاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي:
kkmar.gov.sa
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