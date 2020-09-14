مع انطلاق دوري الأبطال .. كرة القدم الآسيوية تحتفل بالعاملين في المجال الطبي

تعبيرًا عن الامتنان والتقدير للعاملين في مجال الصحة

تحتفل كرة القدم الآسيوية بالعاملين في المجال الطبي، الذين كانوا أبطالاً خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك عندما تستأنف مباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب ابتداءً من اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.

وتُقام المباريات بنظام التجمع على أربعة ملاعب، حيث ستتزين هذه الملاعب بلوحات تحمل شعار كرة القدم للأبطال، وذلك تعبيرًا عن الامتنان والتقدير للعاملين في مجال الصحة، والذين بذلوا جهودًا جبارة خلال فترة الجائحة، وكذلك لتذكير الجماهير واللاعبين وكل أطراف اللعبة بأهمية المحافظة على الوعي والحذر لمكافحة هذا الفيروس.

وتم إعداد فيديو خاص بالحملة، يتضمن رسائل موجهة من نجوم كرة القدم في قارة آسيا، يعربون فيها عن شكرهم وتقديرهم للعاملين في الصفوف الأمامية، كما يتضمن الفيديو مشاركة أطباء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعاملين في المجال الصحي، من ضمن الذين شاركوا في حملة كسر سلسلة المرض، التي تم إطلاقها في 26 مارس الماضي.

وسوف يتم وضع اللوحات الخاصة بهذه الحملة في مواقع بارزة بالملاعب، وفي الوقت ذاته بإمكان الجماهير مشاهدة الفيديو الخاص خلال البث المباشر للمباريات.