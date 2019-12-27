وأكدت أن انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري، من السلبيات المترتبة عن عمليات غسل الأموال؛ مما يؤثر في تراجع نمو الاقتصاد الرسمي.

قالت النيابة العامة إن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال.

النيابة العامة: إخفاء أو تمويه مصدر الأموال عن متحصلات الجرائم جريمة غسل أموال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-27 قالت النيابة العامة إن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال. وأكدت أن انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري، من السلبيات المترتبة عن عمليات غسل الأموال؛ مما يؤثر في تراجع نمو الاقتصاد الرسمي.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441 05:45 PM

النيابة العامة: إخفاء أو تمويه مصدر الأموال عن متحصلات الجرائم جريمة غسل أموال انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري يؤثر في تراجع نمو الاقتصاد الرسمي





A A A





11 مشاركة

قالت النيابة العامة إن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال.

وأكدت أن انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري، من السلبيات المترتبة عن عمليات غسل الأموال؛ مما يؤثر في تراجع نمو الاقتصاد الرسمي.