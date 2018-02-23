تقدم محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، المصلين على جثمان الشهيد الرقيب حنش بن عبدالله البارقي أحد أبناء قبيلة آل سباعي، الذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ووطنه؛ حيث أُدِّيت صلاة الميت على الشهيد "البارقي" بعد صلاة عصر اليوم في جامع سارة العجمي وسط المحافظة. ونقل محافظ بارق لأسرة الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله في الشهداء وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على حدود بلادنا، مشيرًا إلى عظيم شرف الموت في سبيل الله.

محافظ بارق يتقدم المصلين على الشهيد "البارقي" ناقلًا تعازي القيادة محمد طيران سبق 2018-02-23 تقدم محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، المصلين على جثمان الشهيد الرقيب حنش بن عبدالله البارقي أحد أبناء قبيلة آل سباعي، الذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ووطنه؛ حيث أُدِّيت صلاة الميت على الشهيد "البارقي" بعد صلاة عصر اليوم في جامع سارة العجمي وسط المحافظة.



ونقل محافظ بارق لأسرة الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله في الشهداء وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على حدود بلادنا، مشيرًا إلى عظيم شرف الموت في سبيل الله.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439 06:14 PM

محافظ بارق يتقدم المصلين على الشهيد "البارقي" ناقلًا تعازي القيادة لقي ربَّه مدافعًا عن وطنه بالحد الجنوبي مجسدًا عظيم شرف الموت في سبيل الله





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تقدم محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، المصلين على جثمان الشهيد الرقيب حنش بن عبدالله البارقي أحد أبناء قبيلة آل سباعي، الذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ووطنه؛ حيث أُدِّيت صلاة الميت على الشهيد "البارقي" بعد صلاة عصر اليوم في جامع سارة العجمي وسط المحافظة.



ونقل محافظ بارق لأسرة الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله في الشهداء وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على حدود بلادنا، مشيرًا إلى عظيم شرف الموت في سبيل الله.