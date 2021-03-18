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"أمازون" تخلق 1500 فرصة عمل للسعوديين

خططها لتوسيع أعمالها بالمملكة تتضمن افتتاح 11 مركزًا

كشفت شركة أمازون الأمريكية "عملاق الأونلاين" عن خططها لتوسيع شبكة أعمالها في المملكة العربية السعودية للعام الحالي، والتي تتضمن افتتاح 11 مركزًا جديدًا، وتوفير أكثر من 1500 فرصة للسعوديين.

وقالت الشركة في بيان، إنها تطور شبكة التوصيل لتشمل ستة مستودعات لتخزين المنتجات و13 محطة للتسليم، مما يتيح للشركة الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المدن والمناطق السعودية البعيدة، وتوفير خيارات توصيل أكثر سرعة.

وتعمل "أمازون" على تعزيز القدرات التخزينية في مستودعات الشركة بالسعودية إلى نسبة 89 %، في حين ستشهد شبكة التوصيل التابعة لها نمواً بنسبة 58 %.

ويُتوقع أن تصل عائدات التجارة الإلكترونية في السعودية خلال العام الحالي إلى مستويات سبعة مليارات دولار، وبمعدل نمو سنوي قدره 5.38 % لتصل إلى أكثر من ثمانية مليارات مع مطلع عام 2025.

شركة أمازون وظائف أمازون التجارة الإلكترونية شركة أمازون الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمازون" تخلق 1500 فرصة عمل للسعوديين
سبق

كشفت شركة أمازون الأمريكية "عملاق الأونلاين" عن خططها لتوسيع شبكة أعمالها في المملكة العربية السعودية للعام الحالي، والتي تتضمن افتتاح 11 مركزًا جديدًا، وتوفير أكثر من 1500 فرصة للسعوديين.

وقالت الشركة في بيان، إنها تطور شبكة التوصيل لتشمل ستة مستودعات لتخزين المنتجات و13 محطة للتسليم، مما يتيح للشركة الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المدن والمناطق السعودية البعيدة، وتوفير خيارات توصيل أكثر سرعة.

وتعمل "أمازون" على تعزيز القدرات التخزينية في مستودعات الشركة بالسعودية إلى نسبة 89 %، في حين ستشهد شبكة التوصيل التابعة لها نمواً بنسبة 58 %.

ويُتوقع أن تصل عائدات التجارة الإلكترونية في السعودية خلال العام الحالي إلى مستويات سبعة مليارات دولار، وبمعدل نمو سنوي قدره 5.38 % لتصل إلى أكثر من ثمانية مليارات مع مطلع عام 2025.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
11:20 PM

"أمازون" تخلق 1500 فرصة عمل للسعوديين

خططها لتوسيع أعمالها بالمملكة تتضمن افتتاح 11 مركزًا

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خالد علي - الرياض
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كشفت شركة أمازون الأمريكية "عملاق الأونلاين" عن خططها لتوسيع شبكة أعمالها في المملكة العربية السعودية للعام الحالي، والتي تتضمن افتتاح 11 مركزًا جديدًا، وتوفير أكثر من 1500 فرصة للسعوديين.

وقالت الشركة في بيان، إنها تطور شبكة التوصيل لتشمل ستة مستودعات لتخزين المنتجات و13 محطة للتسليم، مما يتيح للشركة الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المدن والمناطق السعودية البعيدة، وتوفير خيارات توصيل أكثر سرعة.

وتعمل "أمازون" على تعزيز القدرات التخزينية في مستودعات الشركة بالسعودية إلى نسبة 89 %، في حين ستشهد شبكة التوصيل التابعة لها نمواً بنسبة 58 %.

ويُتوقع أن تصل عائدات التجارة الإلكترونية في السعودية خلال العام الحالي إلى مستويات سبعة مليارات دولار، وبمعدل نمو سنوي قدره 5.38 % لتصل إلى أكثر من ثمانية مليارات مع مطلع عام 2025.

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