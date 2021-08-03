عملية جراحية ناجحة للعقيد محمد السبيعي في ألمانيا

أجرى العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، عملية جراحية ناجحة في ألمانيا.
وطمأن "الفراج" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.
أجرى العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، عملية جراحية ناجحة في ألمانيا.
وطمأن "الفراج" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.
أجرى العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، عملية جراحية ناجحة في ألمانيا.
وطمأن "الفراج" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.
أجرى العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، عملية جراحية ناجحة في ألمانيا.
وطمأن "الفراج" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.