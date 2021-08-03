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عملية جراحية ناجحة للعقيد محمد السبيعي في ألمانيا

أجرى العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، عملية جراحية ناجحة في ألمانيا.

وطمأن "الفراج" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.

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عملية جراحية ناجحة للعقيد محمد السبيعي في ألمانيا
سبق

أجرى العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، عملية جراحية ناجحة في ألمانيا.

وطمأن "الفراج" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
07:00 PM

عملية جراحية ناجحة للعقيد محمد السبيعي في ألمانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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758

أجرى العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، عملية جراحية ناجحة في ألمانيا.

وطمأن "الفراج" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.

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