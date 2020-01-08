النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التخصصات الصحية" توقّع اتفاقية مع "المعهد الوطني" بالإمارات

تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لتبادل الخبرات

وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير التعليم الإماراتي حسين بن إبراهيم الحمادي، وذلك في مقر وزارة التعليم بمدينة الرياض.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب المعهد الوطني للتخصصات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة الأمين العام الدكتور محمد سليمان الحوقاني.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بينهما لتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين من الإمكانات الأكاديمية والبحثية المتوافرة لديهما وتقوية الروابط بين الهيئات المهنية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح "عبده" أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى التعاون المشترك مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية في مجال الاعتماد المؤسسي والبرامجي، والدراسات العليا والتدريب، والامتحانات والتقييم، والبحث العلمي؛ وذلك بهدف تعزيز رسالة الهيئة والتي تتمحور حول حماية وتعزيز الصحة في المملكة العربية السعودية بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

من جهته، ذكر "الحوقاني" أن الاتفاقية تعطي المجال للجانبين للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون معبراً عن شكره للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمنسوبيها على هذا التعاون الفعال؛ لما لها من تجربة كبيرة في مجالات التدريب والتصنيف المهني.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعهد الوطني للتخصصات الصحية بدولة الإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التخصصات الصحية" توقّع اتفاقية مع "المعهد الوطني" بالإمارات
سبق

وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير التعليم الإماراتي حسين بن إبراهيم الحمادي، وذلك في مقر وزارة التعليم بمدينة الرياض.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب المعهد الوطني للتخصصات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة الأمين العام الدكتور محمد سليمان الحوقاني.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بينهما لتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين من الإمكانات الأكاديمية والبحثية المتوافرة لديهما وتقوية الروابط بين الهيئات المهنية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح "عبده" أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى التعاون المشترك مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية في مجال الاعتماد المؤسسي والبرامجي، والدراسات العليا والتدريب، والامتحانات والتقييم، والبحث العلمي؛ وذلك بهدف تعزيز رسالة الهيئة والتي تتمحور حول حماية وتعزيز الصحة في المملكة العربية السعودية بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

من جهته، ذكر "الحوقاني" أن الاتفاقية تعطي المجال للجانبين للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون معبراً عن شكره للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمنسوبيها على هذا التعاون الفعال؛ لما لها من تجربة كبيرة في مجالات التدريب والتصنيف المهني.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
03:48 PM

"التخصصات الصحية" توقّع اتفاقية مع "المعهد الوطني" بالإمارات

تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لتبادل الخبرات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
249

وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير التعليم الإماراتي حسين بن إبراهيم الحمادي، وذلك في مقر وزارة التعليم بمدينة الرياض.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب المعهد الوطني للتخصصات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة الأمين العام الدكتور محمد سليمان الحوقاني.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بينهما لتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين من الإمكانات الأكاديمية والبحثية المتوافرة لديهما وتقوية الروابط بين الهيئات المهنية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح "عبده" أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى التعاون المشترك مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية في مجال الاعتماد المؤسسي والبرامجي، والدراسات العليا والتدريب، والامتحانات والتقييم، والبحث العلمي؛ وذلك بهدف تعزيز رسالة الهيئة والتي تتمحور حول حماية وتعزيز الصحة في المملكة العربية السعودية بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

من جهته، ذكر "الحوقاني" أن الاتفاقية تعطي المجال للجانبين للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون معبراً عن شكره للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمنسوبيها على هذا التعاون الفعال؛ لما لها من تجربة كبيرة في مجالات التدريب والتصنيف المهني.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,518
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,799
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,228
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,794

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة