يستمر مسلسل انقطاع الكهرباء -الآن- في أغلب أحياء منطقة نجران ومحافظة يدمه، منذ الساعة 12 ظهر اليوم، ومع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك. وفي هذا الإطار، طالب المواطنون بإعادة النظر في الوضع الحالي، والبدء الفعلي في حلول عاجلة وجذرية؛ لإنهاء المعاناة المستمرة.

أول أيام العيد.. انقطاع الكهرباء بأجزاء نجران ومحافظاتها عرض مستمر بندر آل فطيح سبق 2019-06-04 يستمر مسلسل انقطاع الكهرباء -الآن- في أغلب أحياء منطقة نجران ومحافظة يدمه، منذ الساعة 12 ظهر اليوم، ومع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الإطار، طالب المواطنون بإعادة النظر في الوضع الحالي، والبدء الفعلي في حلول عاجلة وجذرية؛ لإنهاء المعاناة المستمرة.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440 02:52 PM

أول أيام العيد.. انقطاع الكهرباء بأجزاء نجران ومحافظاتها عرض مستمر المواطنون يطالبون بإعادة النظر في الوضع الحالي والبدء الفعلي في حلول عاجلة





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يستمر مسلسل انقطاع الكهرباء -الآن- في أغلب أحياء منطقة نجران ومحافظة يدمه، منذ الساعة 12 ظهر اليوم، ومع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الإطار، طالب المواطنون بإعادة النظر في الوضع الحالي، والبدء الفعلي في حلول عاجلة وجذرية؛ لإنهاء المعاناة المستمرة.