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"أمير تبوك" يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ضباء الرياضي

قدم دعمًا ماليًّا بمناسبة صعود فريق كرة السلة بالنادي للدوري الممتاز

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي مساء أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ضباء الرياضي، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة لؤي بن عبدالفتاح العيسوي والجهازين الإداري والفني واللاعبين.

جاء ذلك بمناسبة صعود فريق كرة السلة بالنادي للدوري الممتاز.

ورحب أمير المنطقة بالجميع وبارك لهم بصعود النادي في كرة السلة إلى مصاف أندية الممتاز ، منوهًا بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من الدعم والاهتمام غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وقال خلال الاستقبال: "هذا الإنجاز والنجاح الذي تحقق، شرفتم به محافظتكم ومنطقتكم وليس بمستغرب عليكم"؛ حاثًّا الجميع على بذل مزيد من الجهد متمنيًا النجاح والتوفيق للجميع.

وقدم أمير المنطقة دعمًا ماليًّا سخيًّا لخزينة النادي ومكافآت مالية.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة نادي ضباء، باسمه واسم جميع منسوبي النادي، عن خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك، على دعمه ومتابعة لإنجازات النادي. وكذلك الاهتمام والمتابعة التي تجدها فرق المنطقة كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير تبوك" يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ضباء الرياضي
سبق

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي مساء أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ضباء الرياضي، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة لؤي بن عبدالفتاح العيسوي والجهازين الإداري والفني واللاعبين.

جاء ذلك بمناسبة صعود فريق كرة السلة بالنادي للدوري الممتاز.

ورحب أمير المنطقة بالجميع وبارك لهم بصعود النادي في كرة السلة إلى مصاف أندية الممتاز ، منوهًا بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من الدعم والاهتمام غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وقال خلال الاستقبال: "هذا الإنجاز والنجاح الذي تحقق، شرفتم به محافظتكم ومنطقتكم وليس بمستغرب عليكم"؛ حاثًّا الجميع على بذل مزيد من الجهد متمنيًا النجاح والتوفيق للجميع.

وقدم أمير المنطقة دعمًا ماليًّا سخيًّا لخزينة النادي ومكافآت مالية.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة نادي ضباء، باسمه واسم جميع منسوبي النادي، عن خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك، على دعمه ومتابعة لإنجازات النادي. وكذلك الاهتمام والمتابعة التي تجدها فرق المنطقة كافة.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
11:56 AM

"أمير تبوك" يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ضباء الرياضي

قدم دعمًا ماليًّا بمناسبة صعود فريق كرة السلة بالنادي للدوري الممتاز

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نواف الغضوري - تبوك
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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي مساء أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ضباء الرياضي، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة لؤي بن عبدالفتاح العيسوي والجهازين الإداري والفني واللاعبين.

جاء ذلك بمناسبة صعود فريق كرة السلة بالنادي للدوري الممتاز.

ورحب أمير المنطقة بالجميع وبارك لهم بصعود النادي في كرة السلة إلى مصاف أندية الممتاز ، منوهًا بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من الدعم والاهتمام غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وقال خلال الاستقبال: "هذا الإنجاز والنجاح الذي تحقق، شرفتم به محافظتكم ومنطقتكم وليس بمستغرب عليكم"؛ حاثًّا الجميع على بذل مزيد من الجهد متمنيًا النجاح والتوفيق للجميع.

وقدم أمير المنطقة دعمًا ماليًّا سخيًّا لخزينة النادي ومكافآت مالية.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة نادي ضباء، باسمه واسم جميع منسوبي النادي، عن خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك، على دعمه ومتابعة لإنجازات النادي. وكذلك الاهتمام والمتابعة التي تجدها فرق المنطقة كافة.

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