بر الأمان.. عقاريون يحللون "سكني 2019": سقف عالٍ ينشط على مسارين

"الدوسري": نجح في عبور المشكلة.. و"القحطاني": مستهدفاته واضحة توجب الدعم

أكد عدد من العقاريين أن إطلاق وزارة الإسكان للبرنامج السكني لعام 2019م يعزز فرص التملك وتوازن السوق العقاري بصورة متكاملة؛ حيث إن الاستمرار في هذا البرنامج يعني الجدية والالتزام ببرنامج المساكن وفقًا لمتطلبات رؤية المملكة 2030 وصولًا إلى سقف عالٍ من التملك خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأوضح العقاريون أن تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي جديد لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري ضمن برنامج سكني 2019؛ مؤشر لتجاوز مشكلة المساكن، وتحقيق انتعاش مطلوب في السوق العقاري الذي يمكنه أن ينشط على مسارَي الوحدات التجارية والاستثمارية، إلى جانب العمل في الوحدات السكنية لتوفير مزيد من الخيارات، والاتجاه إلى مستقبل يتوفر فيه معروض مناسب وكاف.

إلى بر الأمان

وقال المختص العقاري عادل الدوسري: إن برنامج "سكني" نجح في العبور بمشكلة المساكن إلى بر الأمان من خلال توفير عدد من الحلول والخيارات السكنية التي تتضمن وحدات السوق الجاهزة ووحدات تحت الإنشاء وأرضًا مجانية وفللَ الوزارة الجاهزة وتمويلَ القرض القائم والبناء الذاتي، مضيفًا أن ذلك يشمل جميع المناطق؛ ما يعني أننا في الطريق إلى وفرة وتوازن في القطاع العقاري الذي يمكنه أن ينشط في استثمارات أخرى لا تعمل فيها الوزارة، خاصة مع توفر البنية التحتية وتأهيلها بصورة تسمح بتكامل خيارات السوق العقاري.

شراكة القطاع الخاص

وأضاف "الدوسري" أن القطاع الخاص ظلّ شريكًا مهمًّا للوزارة في تنفيذ مشاريعها، وذلك ما ينبغي أن يستمرّ حتى يحافظ السوق على دوره التنموي الكبير الذي استمر فيه على مدى أعوام وأصبح أحد أهم القطاعات الاقتصادية ذات الدخل الكبير للاقتصاد الوطني، مبينًا أن تعدُّد الخيارات يصبُّ في صالح المستثمرين والمستفيدين خاصة مع استخدام التقنيات الجديدة في البناء التي تجعل السوق العقاري في موقع متقدم فيما يتعلق بتطوير أدواته ووسائله، حتى يصبح مواكبًا للتقنيات، ومقدمًا لخدمات أكثر حداثة وتطورًا.

توازن السوق العقاري

ومن جهته قال المطور العقاري حسن القحطاني: إن مستهدفات برنامج "سكني" في غاية الوضوح وينبغي دعمها من الجميع؛ لأنها تتم في إطار وطني يخدم جميع شرائح المجتمع؛ فالبرنامج يسعى خلال العام الجاري إلى إنجاز 70 ألف وحدة سكنية باستخدام تقنيات البناء الحديث، وتطوير 69 مليون متر مربع وتوزيعها كأراضٍ مجانية مطورة، إلى جانب الإعلان عن 100 ألف قرض عقاري مدعوم الأرباح للمستفيدين ضمن البرنامج، وفي المحصلة تخفيض قوائم الانتظار بنهاية العام الجاري بنسبة 75%، وذلك مستوى متقدم من الإنجاز.

تعزيز فرص التملك

وأوضح القحطاني أن إطلاق الوزارة للبرنامج السكني لعام 2019م يعزز فرص التملك وتوازن السوق العقاري بصورة متكاملة؛ فالاستمرار في هذا البرنامج يعني الجدية والالتزام ببرنامج المساكن وفقًا لمتطلبات رؤية المملكة 2030، ولذلك فإن تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي جديد للمستفيدين ضمن برنامج سكني 2019؛ مؤشر لتجاوز مشكلة المساكن، وتحقيق انتعاش مطلوب في السوق العقاري، وتطوير أدواته وخياراته للتوسع في طرح مزيد من المشاريع المبتكرة والمعالجات الحاسمة للمشكلة السكنية التي تحتاج إلى جهد جماعي متكامل من الوزارة والمطورين العقاريين.