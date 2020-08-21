وأشارت إلى أنه للاطلاع على تفاصيل المنافسة يمكن الاستعلام من خلال الرابط: bit.ly/30YXT6c .

كما دعت للتقديم من أجل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق التفاصيل الواردة في منصة اعتماد.

دعت الجمارك السعودية، الشركات المختصة في مجال شبكات الحاسب الآلي؛ للتقديم على منافسة مشروع تجهيز وتحديث شبكة الحاسب الآلي بجمرك مطار أبها الدولي.

"الجمارك" تدعو لمنافسة تجهيز شبكة حاسباتها بمطار أبها.. استعلم من هنا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-21 دعت الجمارك السعودية، الشركات المختصة في مجال شبكات الحاسب الآلي؛ للتقديم على منافسة مشروع تجهيز وتحديث شبكة الحاسب الآلي بجمرك مطار أبها الدولي. كما دعت للتقديم من أجل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق التفاصيل الواردة في منصة اعتماد. وأشارت إلى أنه للاطلاع على تفاصيل المنافسة يمكن الاستعلام من خلال الرابط: bit.ly/30YXT6c.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 07:26 PM

"الجمارك" تدعو لمنافسة تجهيز شبكة حاسباتها بمطار أبها.. استعلم من هنا تشمل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق ما هو وارد في منصة "اعتماد"





A A A





0 مشاركة

دعت الجمارك السعودية، الشركات المختصة في مجال شبكات الحاسب الآلي؛ للتقديم على منافسة مشروع تجهيز وتحديث شبكة الحاسب الآلي بجمرك مطار أبها الدولي.

كما دعت للتقديم من أجل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق التفاصيل الواردة في منصة اعتماد.

وأشارت إلى أنه للاطلاع على تفاصيل المنافسة يمكن الاستعلام من خلال الرابط: bit.ly/30YXT6c.