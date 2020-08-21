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"الجمارك" تدعو لمنافسة تجهيز شبكة حاسباتها بمطار أبها.. استعلم من هنا

تشمل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق ما هو وارد في منصة "اعتماد"

دعت الجمارك السعودية، الشركات المختصة في مجال شبكات الحاسب الآلي؛ للتقديم على منافسة مشروع تجهيز وتحديث شبكة الحاسب الآلي بجمرك مطار أبها الدولي.

كما دعت للتقديم من أجل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق التفاصيل الواردة في منصة اعتماد.

وأشارت إلى أنه للاطلاع على تفاصيل المنافسة يمكن الاستعلام من خلال الرابط: bit.ly/30YXT6c.

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"الجمارك" تدعو لمنافسة تجهيز شبكة حاسباتها بمطار أبها.. استعلم من هنا
سبق

دعت الجمارك السعودية، الشركات المختصة في مجال شبكات الحاسب الآلي؛ للتقديم على منافسة مشروع تجهيز وتحديث شبكة الحاسب الآلي بجمرك مطار أبها الدولي.

كما دعت للتقديم من أجل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق التفاصيل الواردة في منصة اعتماد.

وأشارت إلى أنه للاطلاع على تفاصيل المنافسة يمكن الاستعلام من خلال الرابط: bit.ly/30YXT6c.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
07:26 PM

"الجمارك" تدعو لمنافسة تجهيز شبكة حاسباتها بمطار أبها.. استعلم من هنا

تشمل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق ما هو وارد في منصة "اعتماد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
331

دعت الجمارك السعودية، الشركات المختصة في مجال شبكات الحاسب الآلي؛ للتقديم على منافسة مشروع تجهيز وتحديث شبكة الحاسب الآلي بجمرك مطار أبها الدولي.

كما دعت للتقديم من أجل تجهيز المواقع المستحدثة التابعة وفق التفاصيل الواردة في منصة اعتماد.

وأشارت إلى أنه للاطلاع على تفاصيل المنافسة يمكن الاستعلام من خلال الرابط: bit.ly/30YXT6c.

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