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"نتنياهو" أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع إدارة "بايدن"

استغلّ حصول إسرائيل على معلومات عن برنامج إيران النووي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم "الخميس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة فورًا بعد تولّي الرئيس جو بايدن منصبه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن "نتنياهو" لا يثق بإدارة "بايدن"، وأمر دائرة الأمن القومي بتقليص المعلومات التي يتمّ تمريرها للأمريكيين بخصوص العمليات المستقبلية في إيران.

وأوضح المصدر أنه مثال على تقليص المعلومات الاستخبارية بين الجانبين، فإن الموساد أبلغ المخابرات الأمريكية بالهجوم الذي شنّته إسرائيل إلكترونيًّا على منشأة نطنز النووية الإيرانية من خلال إخطار قصير قبل أقل من ساعتين فقط على تنفيذ الهجوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أن "نتنياهو" استغلّ نجاح إسرائيل في الحصول على معلومات عن البرنامج النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي، وتعمّد حرمان إدارة "بايدن" منها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"نتنياهو" أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع إدارة "بايدن"
سبق

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم "الخميس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة فورًا بعد تولّي الرئيس جو بايدن منصبه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن "نتنياهو" لا يثق بإدارة "بايدن"، وأمر دائرة الأمن القومي بتقليص المعلومات التي يتمّ تمريرها للأمريكيين بخصوص العمليات المستقبلية في إيران.

وأوضح المصدر أنه مثال على تقليص المعلومات الاستخبارية بين الجانبين، فإن الموساد أبلغ المخابرات الأمريكية بالهجوم الذي شنّته إسرائيل إلكترونيًّا على منشأة نطنز النووية الإيرانية من خلال إخطار قصير قبل أقل من ساعتين فقط على تنفيذ الهجوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أن "نتنياهو" استغلّ نجاح إسرائيل في الحصول على معلومات عن البرنامج النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي، وتعمّد حرمان إدارة "بايدن" منها.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
04:50 PM

"نتنياهو" أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع إدارة "بايدن"

استغلّ حصول إسرائيل على معلومات عن برنامج إيران النووي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم "الخميس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة فورًا بعد تولّي الرئيس جو بايدن منصبه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن "نتنياهو" لا يثق بإدارة "بايدن"، وأمر دائرة الأمن القومي بتقليص المعلومات التي يتمّ تمريرها للأمريكيين بخصوص العمليات المستقبلية في إيران.

وأوضح المصدر أنه مثال على تقليص المعلومات الاستخبارية بين الجانبين، فإن الموساد أبلغ المخابرات الأمريكية بالهجوم الذي شنّته إسرائيل إلكترونيًّا على منشأة نطنز النووية الإيرانية من خلال إخطار قصير قبل أقل من ساعتين فقط على تنفيذ الهجوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أن "نتنياهو" استغلّ نجاح إسرائيل في الحصول على معلومات عن البرنامج النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي، وتعمّد حرمان إدارة "بايدن" منها.

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