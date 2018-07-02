النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

المدينة المنورة تشهد موجة من الغبار المثيرة للأتربة والسحب

مع احتمال هطول الأمطار

شهدت المدينة المنورة، اليوم الاثنين، موجة من الغبار المثيرة للأتربة، مع تشكيلة من السحب، وسط استعداد الجهات المعنية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ أطلقت تنبيهًا على منطقة المدينة المنورة.

وذكرت أن الأجواء ستشهد نشاطا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، خاصة على الأجزاء الساحلية والطريق الساحلي.

كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية على المنطقة.

يذكر أن المدينة المنورة شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة تشهد موجة من الغبار المثيرة للأتربة والسحب
سبق

شهدت المدينة المنورة، اليوم الاثنين، موجة من الغبار المثيرة للأتربة، مع تشكيلة من السحب، وسط استعداد الجهات المعنية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ أطلقت تنبيهًا على منطقة المدينة المنورة.

وذكرت أن الأجواء ستشهد نشاطا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، خاصة على الأجزاء الساحلية والطريق الساحلي.

كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية على المنطقة.

يذكر أن المدينة المنورة شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
06:46 PM

المدينة المنورة تشهد موجة من الغبار المثيرة للأتربة والسحب

مع احتمال هطول الأمطار

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
1
1,892

شهدت المدينة المنورة، اليوم الاثنين، موجة من الغبار المثيرة للأتربة، مع تشكيلة من السحب، وسط استعداد الجهات المعنية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ أطلقت تنبيهًا على منطقة المدينة المنورة.

وذكرت أن الأجواء ستشهد نشاطا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، خاصة على الأجزاء الساحلية والطريق الساحلي.

كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية على المنطقة.

يذكر أن المدينة المنورة شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,541
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,052
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,368

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة