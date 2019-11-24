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محتالون ينصبون شرك الطمع لعملاء بنوك بتبوك .. سرقات ومصرفي يشرح الفخ

قال: جميع الشركات أو البنوك لا تطلب أرقام البطاقات السرية.. المشكلة في التجاوب

تمكّن محتال مجهول من نقل مبالغ مالية من حسابات عملاء بنوك بتبوك؛ تصل مجتمعة ما يقارب مليون ريال، إلى حسابات أخرى كمرحلة أولى للاستيلاء عليها في واحدة من أكثر جرائم الأموال انتشاراً في العالم التي حذرت منها البنوك السعودية في رسائل توعوية عدة؛ فضلاً عن جهات رسمية، وذلك بعدم التجاوب على الاتصالات الواردة من أرقام مجهولة تدعو إلى الاكتتاب أو الاستثمار وتطلب أرقاماً سرية وبيانات شخصية.

وكشف مصرفي -فضّل عدم ذكر اسمه- لـ"سبق"، عن الأسلوب الذي يتجه إليه هؤلاء المحتالون، وذلك عبر اتصالات ترد على هواتف العملاء من أرقام وهمية تدّعي أنها من شركات استثمارية تقوم بصرف أرباح للعملاء وتطلب منهم الحصول على أرقام حسابات، وتفضّل أن يكون "حساب تميز" أو "حساب الوسام"؛ وذلك لضمان الحصول على رصيد في الحساب.

وأضاف: عند "تجاوب العميل" معهم وتزويدهم برقم بطاقة الصرّاف والأرقام السرية يقومون بالدخول إلى حساب العميل وتحويل ما يمكن نقله من الرصيد إلى حساب آخر، ومن ثم يتم التحويل إلى حسابات جارية أخرى، ومن بعده يقوم بالتحويل إلى خارج السعودية، وهذا الأمر لا يتم إلا بعد تجاوب عميل البنك نفسه مع هذه الاتصالات، منوّهاً إلى أن جميع الشركات أو البنوك لا تطلب من العملاء أرقامهم السرية أو أرقام بطاقاتهم وجميع مَن يقوم بهذا هم عصابات نصب واحتيال، فيجب أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب معهم.

بنك عملاء بنوك تبوك الحسابات البنكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محتالون ينصبون شرك الطمع لعملاء بنوك بتبوك .. سرقات ومصرفي يشرح الفخ
سبق

تمكّن محتال مجهول من نقل مبالغ مالية من حسابات عملاء بنوك بتبوك؛ تصل مجتمعة ما يقارب مليون ريال، إلى حسابات أخرى كمرحلة أولى للاستيلاء عليها في واحدة من أكثر جرائم الأموال انتشاراً في العالم التي حذرت منها البنوك السعودية في رسائل توعوية عدة؛ فضلاً عن جهات رسمية، وذلك بعدم التجاوب على الاتصالات الواردة من أرقام مجهولة تدعو إلى الاكتتاب أو الاستثمار وتطلب أرقاماً سرية وبيانات شخصية.

وكشف مصرفي -فضّل عدم ذكر اسمه- لـ"سبق"، عن الأسلوب الذي يتجه إليه هؤلاء المحتالون، وذلك عبر اتصالات ترد على هواتف العملاء من أرقام وهمية تدّعي أنها من شركات استثمارية تقوم بصرف أرباح للعملاء وتطلب منهم الحصول على أرقام حسابات، وتفضّل أن يكون "حساب تميز" أو "حساب الوسام"؛ وذلك لضمان الحصول على رصيد في الحساب.

وأضاف: عند "تجاوب العميل" معهم وتزويدهم برقم بطاقة الصرّاف والأرقام السرية يقومون بالدخول إلى حساب العميل وتحويل ما يمكن نقله من الرصيد إلى حساب آخر، ومن ثم يتم التحويل إلى حسابات جارية أخرى، ومن بعده يقوم بالتحويل إلى خارج السعودية، وهذا الأمر لا يتم إلا بعد تجاوب عميل البنك نفسه مع هذه الاتصالات، منوّهاً إلى أن جميع الشركات أو البنوك لا تطلب من العملاء أرقامهم السرية أو أرقام بطاقاتهم وجميع مَن يقوم بهذا هم عصابات نصب واحتيال، فيجب أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب معهم.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
11:17 AM

محتالون ينصبون شرك الطمع لعملاء بنوك بتبوك .. سرقات ومصرفي يشرح الفخ

قال: جميع الشركات أو البنوك لا تطلب أرقام البطاقات السرية.. المشكلة في التجاوب

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بدر الجبل - تبوك
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3,665

تمكّن محتال مجهول من نقل مبالغ مالية من حسابات عملاء بنوك بتبوك؛ تصل مجتمعة ما يقارب مليون ريال، إلى حسابات أخرى كمرحلة أولى للاستيلاء عليها في واحدة من أكثر جرائم الأموال انتشاراً في العالم التي حذرت منها البنوك السعودية في رسائل توعوية عدة؛ فضلاً عن جهات رسمية، وذلك بعدم التجاوب على الاتصالات الواردة من أرقام مجهولة تدعو إلى الاكتتاب أو الاستثمار وتطلب أرقاماً سرية وبيانات شخصية.

وكشف مصرفي -فضّل عدم ذكر اسمه- لـ"سبق"، عن الأسلوب الذي يتجه إليه هؤلاء المحتالون، وذلك عبر اتصالات ترد على هواتف العملاء من أرقام وهمية تدّعي أنها من شركات استثمارية تقوم بصرف أرباح للعملاء وتطلب منهم الحصول على أرقام حسابات، وتفضّل أن يكون "حساب تميز" أو "حساب الوسام"؛ وذلك لضمان الحصول على رصيد في الحساب.

وأضاف: عند "تجاوب العميل" معهم وتزويدهم برقم بطاقة الصرّاف والأرقام السرية يقومون بالدخول إلى حساب العميل وتحويل ما يمكن نقله من الرصيد إلى حساب آخر، ومن ثم يتم التحويل إلى حسابات جارية أخرى، ومن بعده يقوم بالتحويل إلى خارج السعودية، وهذا الأمر لا يتم إلا بعد تجاوب عميل البنك نفسه مع هذه الاتصالات، منوّهاً إلى أن جميع الشركات أو البنوك لا تطلب من العملاء أرقامهم السرية أو أرقام بطاقاتهم وجميع مَن يقوم بهذا هم عصابات نصب واحتيال، فيجب أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب معهم.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,577
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