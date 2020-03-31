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بعد يوم من تراجعها للأدنى في 18 عامًا.. أسعار النفط تشهد انتعاشة قوية

مع تعزيز خطوات صنّاع القرارات لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر من كورونا

شهدت أسعار النفط انتعاشًا قويًّا في تعاملات آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عامًا، مع تعزيز خطوات صنّاع القرارات لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر بفعل كورونا المستجد لثقة المستثمرين.

وارتفع خام تكساس الوسيط بنسبة 7.3% ليسجل 21.5 دولارًا للبرميل؛ بينما سجّل خام برنت المرجعي الدولي ارتفاعًا نسبته 3.3% ليبلغ 23.5 دولارًا للبرميل.

وفي نيويورك انخفضت الأسعار، الاثنين، إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2002، مع تراجع برميل غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 20 دولارًا.

ووفق "رويترز" تراجعت أسواق النفط في وقت فرضت فيه حكومات العالم إجراءات عزل تام لمنع تفشي الفيروس؛ مما تَسَبّب في انخفاض الطلب على الخام.

وبات نحو خُمسي سكان العالم حاليًا معزولين في منازلهم؛ بينما ارتفعت حصيلة الوفيات من جراء "كوفيد 19" إلى أكثر من 37 ألفًا، في وقت يزداد تفشي الوباء بشكل خطير في الولايات المتحدة.

لكن الأسعار سجلت انتعاشًا قويًّا الثلاثاء مع استغلال المستثمرين هبوط الأسعار للشراء بأسعار منخفضة وسط تركيز على الإجراءات التي كشفت عنها حكومات العالم لتحفيز الاقتصاد العالمي؛ بما في ذلك حزمة بتريليوني دولار في الولايات المتحدة.

وتَحَسّنت الأسواق كذلك على خلفية الاتصال الذي جرى الاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ حيث ناقشا أسعار النفط.

وصدرت تحذيرات كذلك من أن أسعار النفط قد تهبط بشكل أكبر مع اقتراب الخزانات في العالم من كامل قدرتها الاستيعابية.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بعد يوم من تراجعها للأدنى في 18 عامًا.. أسعار النفط تشهد انتعاشة قوية
سبق

شهدت أسعار النفط انتعاشًا قويًّا في تعاملات آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عامًا، مع تعزيز خطوات صنّاع القرارات لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر بفعل كورونا المستجد لثقة المستثمرين.

وارتفع خام تكساس الوسيط بنسبة 7.3% ليسجل 21.5 دولارًا للبرميل؛ بينما سجّل خام برنت المرجعي الدولي ارتفاعًا نسبته 3.3% ليبلغ 23.5 دولارًا للبرميل.

وفي نيويورك انخفضت الأسعار، الاثنين، إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2002، مع تراجع برميل غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 20 دولارًا.

ووفق "رويترز" تراجعت أسواق النفط في وقت فرضت فيه حكومات العالم إجراءات عزل تام لمنع تفشي الفيروس؛ مما تَسَبّب في انخفاض الطلب على الخام.

وبات نحو خُمسي سكان العالم حاليًا معزولين في منازلهم؛ بينما ارتفعت حصيلة الوفيات من جراء "كوفيد 19" إلى أكثر من 37 ألفًا، في وقت يزداد تفشي الوباء بشكل خطير في الولايات المتحدة.

لكن الأسعار سجلت انتعاشًا قويًّا الثلاثاء مع استغلال المستثمرين هبوط الأسعار للشراء بأسعار منخفضة وسط تركيز على الإجراءات التي كشفت عنها حكومات العالم لتحفيز الاقتصاد العالمي؛ بما في ذلك حزمة بتريليوني دولار في الولايات المتحدة.

وتَحَسّنت الأسواق كذلك على خلفية الاتصال الذي جرى الاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ حيث ناقشا أسعار النفط.

وصدرت تحذيرات كذلك من أن أسعار النفط قد تهبط بشكل أكبر مع اقتراب الخزانات في العالم من كامل قدرتها الاستيعابية.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:14 AM

بعد يوم من تراجعها للأدنى في 18 عامًا.. أسعار النفط تشهد انتعاشة قوية

مع تعزيز خطوات صنّاع القرارات لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر من كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت أسعار النفط انتعاشًا قويًّا في تعاملات آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عامًا، مع تعزيز خطوات صنّاع القرارات لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر بفعل كورونا المستجد لثقة المستثمرين.

وارتفع خام تكساس الوسيط بنسبة 7.3% ليسجل 21.5 دولارًا للبرميل؛ بينما سجّل خام برنت المرجعي الدولي ارتفاعًا نسبته 3.3% ليبلغ 23.5 دولارًا للبرميل.

وفي نيويورك انخفضت الأسعار، الاثنين، إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2002، مع تراجع برميل غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 20 دولارًا.

ووفق "رويترز" تراجعت أسواق النفط في وقت فرضت فيه حكومات العالم إجراءات عزل تام لمنع تفشي الفيروس؛ مما تَسَبّب في انخفاض الطلب على الخام.

وبات نحو خُمسي سكان العالم حاليًا معزولين في منازلهم؛ بينما ارتفعت حصيلة الوفيات من جراء "كوفيد 19" إلى أكثر من 37 ألفًا، في وقت يزداد تفشي الوباء بشكل خطير في الولايات المتحدة.

لكن الأسعار سجلت انتعاشًا قويًّا الثلاثاء مع استغلال المستثمرين هبوط الأسعار للشراء بأسعار منخفضة وسط تركيز على الإجراءات التي كشفت عنها حكومات العالم لتحفيز الاقتصاد العالمي؛ بما في ذلك حزمة بتريليوني دولار في الولايات المتحدة.

وتَحَسّنت الأسواق كذلك على خلفية الاتصال الذي جرى الاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ حيث ناقشا أسعار النفط.

وصدرت تحذيرات كذلك من أن أسعار النفط قد تهبط بشكل أكبر مع اقتراب الخزانات في العالم من كامل قدرتها الاستيعابية.

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