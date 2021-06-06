كما تم تعيين الكابتن مشبب زياد مديرًا فنيًّا لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي.

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وقد حقّق بيسنيك هاسي مع نادي الرائد المركز العاشر بـ36 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

خلفًا للروماني "ريجيكامب".. "هاسي" مدربًا للأهلي لموسمين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-06 أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وقد حقّق بيسنيك هاسي مع نادي الرائد المركز العاشر بـ36 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021. وسبق أن درب هاسي أندرلخت البلجيكي وأولمبياكوس اليوناني وليغيا وارسو البولندي. كما تم تعيين الكابتن مشبب زياد مديرًا فنيًّا لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 08:26 PM

اخر تعديل 07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 10:14 PM

خلفًا للروماني "ريجيكامب".. "هاسي" مدربًا للأهلي لموسمين مشبب زياد مديرًا فنيًّا لقطاع الفئات السنية





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أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وقد حقّق بيسنيك هاسي مع نادي الرائد المركز العاشر بـ36 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

وسبق أن درب هاسي أندرلخت البلجيكي وأولمبياكوس اليوناني وليغيا وارسو البولندي.

كما تم تعيين الكابتن مشبب زياد مديرًا فنيًّا لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي.