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خلفًا للروماني "ريجيكامب".. "هاسي" مدربًا للأهلي لموسمين

مشبب زياد مديرًا فنيًّا لقطاع الفئات السنية

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وقد حقّق بيسنيك هاسي مع نادي الرائد المركز العاشر بـ36 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

وسبق أن درب هاسي أندرلخت البلجيكي وأولمبياكوس اليوناني وليغيا وارسو البولندي.

كما تم تعيين الكابتن مشبب زياد مديرًا فنيًّا لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلفًا للروماني "ريجيكامب".. "هاسي" مدربًا للأهلي لموسمين
سبق

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وقد حقّق بيسنيك هاسي مع نادي الرائد المركز العاشر بـ36 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

وسبق أن درب هاسي أندرلخت البلجيكي وأولمبياكوس اليوناني وليغيا وارسو البولندي.

كما تم تعيين الكابتن مشبب زياد مديرًا فنيًّا لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
08:26 PM
اخر تعديل
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
10:14 PM

خلفًا للروماني "ريجيكامب".. "هاسي" مدربًا للأهلي لموسمين

مشبب زياد مديرًا فنيًّا لقطاع الفئات السنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,056

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وقد حقّق بيسنيك هاسي مع نادي الرائد المركز العاشر بـ36 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

وسبق أن درب هاسي أندرلخت البلجيكي وأولمبياكوس اليوناني وليغيا وارسو البولندي.

كما تم تعيين الكابتن مشبب زياد مديرًا فنيًّا لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي.

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