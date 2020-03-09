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جامعة طيبة تعلِّق الدراسة بالفرع الرئيس والمحافظات.. وإيقاف العمل ببصمة اليد من اليوم

اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية واستمرار الدراسة عبر بوابة التعليم الإلكتروني

أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة بالفرع الرئيسي بالمدينة المنورة والفروع كافة التابعة لها بالمحافظات، كما أعلنت اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، وأعلنت استمرار الدراسة عبر بوابة التعليم الإلكتروني "بلاكبورد" لطلاب وطالبات الجامعة كافة ابتداء من اليوم الاثنين.

جاء ذلك إشارة إلى قرار وزارة التعليم بتعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما قررت جامعة طيبة إيقاف العمل بنظام بصمة اليد لإثبات الحضور والانصراف ابتداء من اليوم الاثنين مكتفية بالتوقيع الورقي حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

جامعة طيبة تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة طيبة تعلِّق الدراسة بالفرع الرئيس والمحافظات.. وإيقاف العمل ببصمة اليد من اليوم
سبق

أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة بالفرع الرئيسي بالمدينة المنورة والفروع كافة التابعة لها بالمحافظات، كما أعلنت اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، وأعلنت استمرار الدراسة عبر بوابة التعليم الإلكتروني "بلاكبورد" لطلاب وطالبات الجامعة كافة ابتداء من اليوم الاثنين.

جاء ذلك إشارة إلى قرار وزارة التعليم بتعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما قررت جامعة طيبة إيقاف العمل بنظام بصمة اليد لإثبات الحضور والانصراف ابتداء من اليوم الاثنين مكتفية بالتوقيع الورقي حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:32 AM

جامعة طيبة تعلِّق الدراسة بالفرع الرئيس والمحافظات.. وإيقاف العمل ببصمة اليد من اليوم

اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية واستمرار الدراسة عبر بوابة التعليم الإلكتروني

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ماجد الرفاعي - ينبع
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أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة بالفرع الرئيسي بالمدينة المنورة والفروع كافة التابعة لها بالمحافظات، كما أعلنت اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، وأعلنت استمرار الدراسة عبر بوابة التعليم الإلكتروني "بلاكبورد" لطلاب وطالبات الجامعة كافة ابتداء من اليوم الاثنين.

جاء ذلك إشارة إلى قرار وزارة التعليم بتعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما قررت جامعة طيبة إيقاف العمل بنظام بصمة اليد لإثبات الحضور والانصراف ابتداء من اليوم الاثنين مكتفية بالتوقيع الورقي حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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