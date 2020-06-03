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الأمن يلاحق مواطنًا متهمًا بطعن عدد من الأشخاص بقرى صبيا

استهدف مواطنًا وأجنبيَّيْن ثم لاذ بالفرار

تلاحق الجهات الأمنية بمنطقة جازان، ممثلة بشرطة محافظة صبيا، جانيًا سعوديًّا متهمًا بطعن عدد من الأشخاص في مشلحة شمال شرق المحافظة، وأثار بذلك المخاوف بين عدد من السكان من تكرار فعلته.

وبيّنت مصادر أن الجهات الأمنية تلقت البلاغ، وباشرت البحث عنه بعدما أقدم على طعن ثلاثة أشخاص حتى صباح اليوم، ثم فر بعد تنفيذ جريمته. فيما تتواصل عمليات التحري عنه.

ونفّذ المتهم عمليات طعن لأجنبيَّين ومواطن، وأصيبوا بطعنات متفاوتة .


الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن يلاحق مواطنًا متهمًا بطعن عدد من الأشخاص بقرى صبيا
سبق

تلاحق الجهات الأمنية بمنطقة جازان، ممثلة بشرطة محافظة صبيا، جانيًا سعوديًّا متهمًا بطعن عدد من الأشخاص في مشلحة شمال شرق المحافظة، وأثار بذلك المخاوف بين عدد من السكان من تكرار فعلته.

وبيّنت مصادر أن الجهات الأمنية تلقت البلاغ، وباشرت البحث عنه بعدما أقدم على طعن ثلاثة أشخاص حتى صباح اليوم، ثم فر بعد تنفيذ جريمته. فيما تتواصل عمليات التحري عنه.

ونفّذ المتهم عمليات طعن لأجنبيَّين ومواطن، وأصيبوا بطعنات متفاوتة .


03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:14 PM

الأمن يلاحق مواطنًا متهمًا بطعن عدد من الأشخاص بقرى صبيا

استهدف مواطنًا وأجنبيَّيْن ثم لاذ بالفرار

A A A
محمد المواسي - جازان
3
4,565

تلاحق الجهات الأمنية بمنطقة جازان، ممثلة بشرطة محافظة صبيا، جانيًا سعوديًّا متهمًا بطعن عدد من الأشخاص في مشلحة شمال شرق المحافظة، وأثار بذلك المخاوف بين عدد من السكان من تكرار فعلته.

وبيّنت مصادر أن الجهات الأمنية تلقت البلاغ، وباشرت البحث عنه بعدما أقدم على طعن ثلاثة أشخاص حتى صباح اليوم، ثم فر بعد تنفيذ جريمته. فيما تتواصل عمليات التحري عنه.

ونفّذ المتهم عمليات طعن لأجنبيَّين ومواطن، وأصيبوا بطعنات متفاوتة .


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