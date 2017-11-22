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"واس" تشارك في منتدى القمة العالمية للإعلام

أكدت أهمية تسريع تطوير أدوات الإعلام التقليدي

‬شاركت وكالة الأنباء السعودية (واس) في منتدى القمة العالمية للإعلام الذي نظّمته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، عبر الاتصال المرئي، تحت عنوان "استراتيجية نمو وسائل الإعلام تحت تأثير COVID-19".

واستعرض رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد آل عقران، في جلسة حوارية خلال المنتدى، دور وسائل الإعلام خلال جائحة كورونا في نشر الوعي الصحي وتغطية تطوراتها.

وأكد أهمية التسريع في وتيرة تطوير أدوات الإعلام التقليدي بما يتواكب مع مختلف اهتمامات المتلقين والاستفادة من التقنيات الرقمية المتسارعة ودراسة سبل الوصول إليهم بطرق مبتكرة وغير تقليدية وإعطاء المصداقية والموثوقية اهتماماً أكبر.

وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 50 متحدثاً من قيادات الإعلام ونحو 200 شخصية إعلامية من مختلف دول العالم، تناولوا خلالها عدداً من الموضوعات منها (تطوير وسائل الإعلام.. تكنولوجيا جديدة)، (رؤية أفضل، والتسويق الإعلامي.. شركاء جدد، أسواق جديدة)، و(بروح العلم والتعاون.. الاستجابة الإعلامية في طوارئ الصحة العامة)، و(الوسائط.. جسر بين الحضارات).

وأكد المشاركون في المنتدى أهمية دور الإعلام في نشر الوعي الصحي من خلال المعلومات الإرشادية والبيانات الدقيقة الموثوقة من مصادرها الرسمية، وكذلك معرفة الطرق الصحية للوقاية من هذا الفيروس وضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والاستفادة من أدوات التقنية الرقمية في تعزيز الرسائل الإيجابية عن الجائحة والموضوعات ذات الصلة بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"واس" تشارك في منتدى القمة العالمية للإعلام
سبق

‬شاركت وكالة الأنباء السعودية (واس) في منتدى القمة العالمية للإعلام الذي نظّمته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، عبر الاتصال المرئي، تحت عنوان "استراتيجية نمو وسائل الإعلام تحت تأثير COVID-19".

واستعرض رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد آل عقران، في جلسة حوارية خلال المنتدى، دور وسائل الإعلام خلال جائحة كورونا في نشر الوعي الصحي وتغطية تطوراتها.

وأكد أهمية التسريع في وتيرة تطوير أدوات الإعلام التقليدي بما يتواكب مع مختلف اهتمامات المتلقين والاستفادة من التقنيات الرقمية المتسارعة ودراسة سبل الوصول إليهم بطرق مبتكرة وغير تقليدية وإعطاء المصداقية والموثوقية اهتماماً أكبر.

وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 50 متحدثاً من قيادات الإعلام ونحو 200 شخصية إعلامية من مختلف دول العالم، تناولوا خلالها عدداً من الموضوعات منها (تطوير وسائل الإعلام.. تكنولوجيا جديدة)، (رؤية أفضل، والتسويق الإعلامي.. شركاء جدد، أسواق جديدة)، و(بروح العلم والتعاون.. الاستجابة الإعلامية في طوارئ الصحة العامة)، و(الوسائط.. جسر بين الحضارات).

وأكد المشاركون في المنتدى أهمية دور الإعلام في نشر الوعي الصحي من خلال المعلومات الإرشادية والبيانات الدقيقة الموثوقة من مصادرها الرسمية، وكذلك معرفة الطرق الصحية للوقاية من هذا الفيروس وضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والاستفادة من أدوات التقنية الرقمية في تعزيز الرسائل الإيجابية عن الجائحة والموضوعات ذات الصلة بها.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
04:24 PM

"واس" تشارك في منتدى القمة العالمية للإعلام

أكدت أهمية تسريع تطوير أدوات الإعلام التقليدي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬شاركت وكالة الأنباء السعودية (واس) في منتدى القمة العالمية للإعلام الذي نظّمته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، عبر الاتصال المرئي، تحت عنوان "استراتيجية نمو وسائل الإعلام تحت تأثير COVID-19".

واستعرض رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد آل عقران، في جلسة حوارية خلال المنتدى، دور وسائل الإعلام خلال جائحة كورونا في نشر الوعي الصحي وتغطية تطوراتها.

وأكد أهمية التسريع في وتيرة تطوير أدوات الإعلام التقليدي بما يتواكب مع مختلف اهتمامات المتلقين والاستفادة من التقنيات الرقمية المتسارعة ودراسة سبل الوصول إليهم بطرق مبتكرة وغير تقليدية وإعطاء المصداقية والموثوقية اهتماماً أكبر.

وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 50 متحدثاً من قيادات الإعلام ونحو 200 شخصية إعلامية من مختلف دول العالم، تناولوا خلالها عدداً من الموضوعات منها (تطوير وسائل الإعلام.. تكنولوجيا جديدة)، (رؤية أفضل، والتسويق الإعلامي.. شركاء جدد، أسواق جديدة)، و(بروح العلم والتعاون.. الاستجابة الإعلامية في طوارئ الصحة العامة)، و(الوسائط.. جسر بين الحضارات).

وأكد المشاركون في المنتدى أهمية دور الإعلام في نشر الوعي الصحي من خلال المعلومات الإرشادية والبيانات الدقيقة الموثوقة من مصادرها الرسمية، وكذلك معرفة الطرق الصحية للوقاية من هذا الفيروس وضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والاستفادة من أدوات التقنية الرقمية في تعزيز الرسائل الإيجابية عن الجائحة والموضوعات ذات الصلة بها.

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