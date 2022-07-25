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السفير العيفان يودِّع ضيوف برنامج خادم الحرمين من حجاج "مولودفا"

ودَّع عبدالعزيز بن محمد العيفان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا وجمهورية مولودفا، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من جمهورية مولودفا لحج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك في حفل استقبال، أقامه بمقر السفارة.


وأكد العيفان في كلمة بهذه المناسبة أن البرنامج يأتي في إطار حرص ورعاية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للإسلام والمسلمين، ولما توليه من اهتمام خاص بضيوف الرحمن، وذلك بتسخير طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة الحجاج والمعتمرين من أنحاء العالم كافة. متمنيا للضيوف حجًّا مبرورًا وعودًا حميدًا بعد أداء مناسكهم.

وعبَّر ضيوف البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعايتهما واهتمامهما بضيوف الرحمن، مشيدين بما تقوم به السعودية وقيادتها من خدمة للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين.

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السفير العيفان يودِّع ضيوف برنامج خادم الحرمين من حجاج "مولودفا"
سبق

ودَّع عبدالعزيز بن محمد العيفان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا وجمهورية مولودفا، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من جمهورية مولودفا لحج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك في حفل استقبال، أقامه بمقر السفارة.


وأكد العيفان في كلمة بهذه المناسبة أن البرنامج يأتي في إطار حرص ورعاية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للإسلام والمسلمين، ولما توليه من اهتمام خاص بضيوف الرحمن، وذلك بتسخير طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة الحجاج والمعتمرين من أنحاء العالم كافة. متمنيا للضيوف حجًّا مبرورًا وعودًا حميدًا بعد أداء مناسكهم.

وعبَّر ضيوف البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعايتهما واهتمامهما بضيوف الرحمن، مشيدين بما تقوم به السعودية وقيادتها من خدمة للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
08:47 PM
اخر تعديل
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
12:04 PM

السفير العيفان يودِّع ضيوف برنامج خادم الحرمين من حجاج "مولودفا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ودَّع عبدالعزيز بن محمد العيفان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا وجمهورية مولودفا، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من جمهورية مولودفا لحج هذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك في حفل استقبال، أقامه بمقر السفارة.


وأكد العيفان في كلمة بهذه المناسبة أن البرنامج يأتي في إطار حرص ورعاية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للإسلام والمسلمين، ولما توليه من اهتمام خاص بضيوف الرحمن، وذلك بتسخير طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة الحجاج والمعتمرين من أنحاء العالم كافة. متمنيا للضيوف حجًّا مبرورًا وعودًا حميدًا بعد أداء مناسكهم.

وعبَّر ضيوف البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعايتهما واهتمامهما بضيوف الرحمن، مشيدين بما تقوم به السعودية وقيادتها من خدمة للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين.

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